C'est la promenade des lutins samedi à Saint-Prosper

C'est ce samedi le 17 décembre, à partir de 14 h 30 dans le stationnement du sentier Probiski, que débutera la promenade des lutins sur le parcours du Défi Beauceron à Saint-Prosper.

La promenade de 5 km s'effectuera dans les rues illuminées de Saint-Prosper. Pour les plus jeunes lutins, il sera possible de se joindre à la marche à partir de l’église, un arrêt se fera devant celle-ci pour accueillir les nouveaux marcheurs et pour terminer la promenade.

Il est suggéré de porter un vêtement ou un accessoire de Noël, et pour les gens qui demeurent sur le parcours du Défi Beauceron, de faire jouer chant et musique de Noël pour créer une ambiance festive.

Le rendez-vous sera ensuite donné, après la promenade, devant le chalet des loisirs pour chocolat chaud, café et autres surprises.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Service des loisirs de Saint-Prosper.