Éliot Grondin nommé athlète de l'année à Québec

Le planchiste Éliot Grondin, originaire de Sainte-Marie en Beauce, a reçu un double honneur ce mercredi 14 mai à Québec, lors de la 52e édition du Gala de l’Athlète organisé par la Soirée reconnaissance sportive.

D’abord nommé dans la catégorie Sport individuel international – Masculin, l’athlète de 24 ans a remporté ce prix devant d’autres figures marquantes du sport de haut niveau.

Mais c’est en fin de soirée qu’un autre hommage lui a été réservé : Éliot Grondin a été élu Athlète masculin de l’année 2025, rejoignant la paranageuse Aurélie Rivard, honorée chez les femmes.

Cette reconnaissance souligne son impressionnante saison en snowboard cross, marquée notamment par plusieurs podiums en Coupe du monde et son maintien au sommet du classement mondial pendant la majeure partie de l’hiver. Grâce à ses performances exceptionnelles, Éliot Grondin fait rayonner la Beauce et le Québec sur la scène internationale.

Organisé depuis plus de 50 ans, le Gala de l’Athlète vise à célébrer les meilleurs talents sportifs des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, en reconnaissant les efforts et le parcours d’athlètes, d’entraîneurs et de bénévoles.