Beauce Mitsubishi conserve le premier rang au classement

Les hockeyeuses Rosalie Bégin-Cyr et Emmy Fecteau ont été sélectionnées comme membres de l'équipe Canada qui participera aux Jeux universitaires d'hiver FISU 2023 qui se tiendront en janvier à Lake Placid, dans l'État de New York. Les Beauceronnes évoluent toutes les deux au sein des Stingers de l'Université Concordia. On a d'ailleurs pu les voir ...