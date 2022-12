Cinq victoire et trois défaites pour les équipes des Lynx

Les quatre équipes des Lynx cumulent cette fin de semaine cinq victoires et trois défaites.

L’équipe M13 D2 de Thierry Roy avait une seule partie au programme. L’École des Deux-Rives se rendait à Beauceville pour y affronter les Lynx. Les Dragons s’inscrivent les premiers au tableau en première période, et bien que les Lynx créent l’égalité en début de deuxième, l’École des Deux-Rives ne s’en laisse pas imposer et revient avec quatre buts pour l’emporter 5 à 1. Les Lynx M13 D2 terminent avec une fiche de 11 victoires, 7 défaites et une partie nulle avant la pause des fêtes.

M15 D2 :

Trois parties au programme pour l’équipe de Vincent Rodrigue. Jeudi le 15 décembre, le Collège Clarétain était de passage à Beauceville. Malgré une partie chaudement disputée, les Lynx s’inclinent 3 à 0.

Samedi le 17, la Polyvalente de l’Ancienne-Lorette était la deuxième équipe contre les Lynx. L’équipe locale tient le coup contre l’offensive de l’Ancienne-Lorette en première période, mais l’Ancienne-Lorette revient avec 6 buts et l’emporte 7 à 1. L’École du Mont Sainte-Anne finalisait le weekend des Lynx. Trois buts des Vikings dans le match font la différence et Mont Sainte-Anne l’emporte 4 à 1.

M15 D1 :

L’équipe de Pierre Poulin avait eu aussi une fin de semaine chargée alors que trois parties étaient au programme. Vendredi le 16 décembre, Filons Or et Des Bois rendait visite au Lynx dans un premier duel d’un programme double. Cette partie fut l’affaire de l’attaquant Noah Fecteau alors qu’il marque les 5 buts de son équipe et les Lynx l’emportent 5 à 3. Deuxième duel en moins de 24 heures entre les deux équipes et les Lynx l’emporte 3 à 2.

Dimanche le 18, l’École Secondaire du Mont-Sainte-Anne finalisait la fin de semaine. Les Vikings prennent les devants 2 à 0 rapidement en début de match, mais l’offensive des Lynx revient avec 3 buts et les Lynx quittent la première période avec une avance de 3 à 2. Dans une partie axée sur l’offensive, 6 buts sont inscrits en deuxième période et les Lynx mènent 7 à 4 après deux. L’offensive des deux équipes ne s’arrête pas là, cinq autres buts sont inscrits en troisième et ce sont finalement les Lynx qui l’emportent 9 à 7.

Toute une performance de Noah Fecteau avec pas moins de 9 buts et une passe pendant le weekend. Les Lynx M15 D1 concluent la première portion de calendrier avec une fiche de 13 victoires et trois défaites.

M18 D1 :

L’équipe de Stéphane Lessard se mesurait au Filon Or et des Bois avec un programme double en fin de semaine dernière. Vendredi le 16, l’attaque des Lynx frappe avec trois buts en première période et se dirige vers une victoire de 6 à 3. Charles-Étienne Roy termine la rencontre avec 1 but et 3 passes pour 4 points.

Samedi 17 décembre, l’offensive des Lynx continue son travail avec encore 6 buts inscrits dans une victoire de 6 à 1. Charles-Étienne Roy frappe à nouveau avec un tour du chapeau et finalise la fin de semaine avec 4 buts et trois passes pour 7 points. Avec une fiche de 16 victoires et trois revers, l’équipe des Lynx est en première position.