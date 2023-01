Hockey: bon début d'année pour les Élites Beauce-Appalaches

En ce début de l’année 2023, une entrée en jeu satisfaisante pour les équipes du programme des Élites Beauce-Appalaches dans la ligue de développement LHEQ avec un dossier de 3 victoires et de 4 défaites.

M13 AAA

La formation des Élites Beauce-Appalaches M13 AAA entamait la nouvelle année 2023 avec seulement un match à l’étranger soit à l’Aréna de Kingsey Fall pour affronter l’équipe hôtesse les Cascades Élite et ce fut une défaite de 5 à 2. Tout à débuter avec deux buts rapides de l’adversaire en première période. Néanmoins, l’équipe s’est bien ressaisie par la suite en offrant une bonne fin de première période ainsi qu’un bon début de deuxième période. La différence s’est fait remarquer en troisième période. Pendant que les Élites manquaient d’opportunisme avec de nombreuses chances ratées, les Cascades, eux, ont su profiter des siennes. Dans la défaite, les deux buts furent marqués par Eliott Faucher et Zachary Labonté.

« Il serait important de connaitre deux excellentes pratiques cette semaine puisque nos adversaires seront les As de Québec en fin de semaine prochaine », a averti l’entraîneur-chef Louis Bilodeau.

Effectivement, les Élites M13 AAA vont jouer contre les As de Québec le samedi 14 janvier prochain à 14h au Centre des Loisirs Desjardins à East-Broughton.

M13 AAA ÉLITE

Très bon début d’année 2023 pour la formation Beauce-Appalaches M13 AAA Élite qui a soutiré une victoire de 4 à 3 face au Blizzard du Séminaire St-François au Centre Récréatif Joé Juneau à Pont-Rouge le samedi 7 janvier dernier. Mais avec une avance de 4 à 1 en début de deuxième période, les Élites sont venues très près de se faire jouer un vilain tour par l’équipe adverse qui a entamé une remontée. Heureusement, cette remontée n’a pas pu être concrétisée à la fin du match par l’adversaire. Dans la victoire, Hugo Bergeron, Loïk Poulin, Ludovic Plante et Édouard Guay ont inscrit les buts des Élites.

« Nous avons connu une excellente première période, mais en deuxième nous avons donné trop de chance à l’adversaire de revenir dans le match. En troisième période, nous nous sommes concentrés au niveau de la défensive pour remporter le match contre la meilleure équipe de notre division », a témoigné l’entraîneur-chef Alexandre Roy.

Le week-end-end prochain sera un week-end de préparation pour la 63e édition du Tournoi International Pee-Wee de Québec du 8 au 19 février 2023. Invité par la formation des Seigneurs des Milles-Îles qui représenteront les Petits Canadiens, le M13 AAA Élite Beauce-Appalaches, avec leur uniforme des Petits Nordiques, affronteront les Petits Canadiens en match hors-concours au Centre Bell de Montréal ce samedi 14 janvier à 17h30.

M15 AAA

Il y avait programme double au Centre Henri-Desjardins à Baie-Comeau le week-end dernier pour débuter l’année 2023 et ce fut un très long voyage pour l’équipe Beauce-Appalaches. Subissant un bris d’autobus, qui provoqua plus de 2h heures d’attente, les joueurs des Élites M15 AAA ont manqué de jambes pour perdre le premier match du samedi par la marque 5 à 2 contre la formation Nord-Cotiers. Malgré le pointage, la formation de Jean-François Cimon a dominé plus de 90% du match. C’est au niveau de la finition des jeux qui a eu des lacunes. Dans la défaite, Anthony Breton et Mikaël Dupuis furent les scoreurs de l’équipe.

Pour le match du lendemain à Baie-Comeau, l’équipe a su se reposer, refocusser et reprendre la domination de la veille tout en complétant les jeux. Ce fut une belle victoire d’équipe de 4 à 2 grâce à aux buts d’Anthony Breton avec deux, William Lessard et Alexandre Gilbert. Il faut également souligner de grosses performances de Lucas Morin, Jean-Philip Vachon, Félix Allaire et Justin Labrecque qui ont tous apporté beaucoup à l’équipe lors des deux matchs du week-end.

« À l’exception des deux petits buts accordés dimanche, nous avons joué un match parfait », a déclaré l’entraîneur-chef Jean-François Cimon.

Prochaine rencontre aura lieu le dimanche 15 janvier à 12h30 à l’Aréna Grand-Mère contre les Estacades de la Mauricie.

M15 AAA ÉLITE

La formation M15 AAA Élite débutait l’année 2023 avec un programme double le week-end dernier. Pour le match du samedi à Kingsey Fall, l’équipe Beauce-Appalaches a perdu 4 à 3 contre les Cascades Élite. Or, le match était âprement disputé lors des deux premières périodes en s’échangeant l’avance d’une part comme de l’autre. Malheureusement, l’équipe des Élites a offert deux cadeaux à l’équipe hôtesse résultants à deux buts rapides en troisième période de sorte que les Cascades ont obtenu une confortable avance en fin de rencontre. Louis-Félix Drouin a performé à la défensive en distribuant plusieurs mises en échec de qualité. Fait inusité, l’officiel en chef de la rencontre a décerné une pénalité antisportive à la formation des Élites pour avoir trop crié ou trop célébré au banc suite à une mise en échec l’égale. Dans la défaite, les trois buts ont été comptés par Charles-Albert Pouliot, Elliot Lacroix et Zacharie Lessard.

Pour ce qui est du match du dimanche au Centre Frameco de Saint-Joseph, une grosse victoire d’équipe de 4 à 3 pour les Élites Beauce-Appalaches contre leurs éternels rivaux les Corsaires de Pointe-Lévy. Même si la formation de Philippe Garnier s’est fait égaliser la marque en fin de troisième période, l’équipe n’a aucunement paniqué et a réussi à aller chercher un gros but à 3 minutes de la fin de la rencontre pour la victoire. Excellente performance offensive et défensive d’Elliot Lacroix. De plus, le gardien de but Samuel Morissette a joué avec beaucoup de confiance en voyant bien la rondelle tout le long du match. Zacharie Lessard, Élie Champagne, Charles-Albert Pouliot et Elliot Lacroix ont noirci la feuille de pointages des Élites Beauce-Appalaches.

« Notre plan de matchs a été respecté et nous avons bien établi notre échec avant. Nos attaquants ont vraiment été disciplinés dans toutes les facettes de la game. Je suis fier des joueurs qui ont réussi à performer 6 bonnes périodes sur 6, malgré que nous ayons seulement 8 attaquants dans notre alignement lors des deux matchs du week-end », a félicité l’entraineur-chef Philippe Garnier.

Le prochain week-end sera un week-end de tournoi pour la formation Beauce-Appalaches M15 AAA Élite. À partir de jeudi le 12 janvier et jusqu’au dimanche 15 janvier 2023, les Élites participeront à la 43e édition du Tournoi national de Hockey M15 Desjardins de Québec présenté par l’organisation des Gouverneurs Sainte-Foy-Sillery.

M17 AAA

L’équipe des Élites Beauce-Appalaches M17 AAA disputait leur seul match du week-end le dimanche 8 janvier dernier à l’Aréna Chantal-Petitclerc à Saint-Marc-des-Carrières résultant d’une défaite de 6 à 5 contre les Estacades de la Mauricie. Ce fut une rencontre en deux temps autant sur l’effort que sur l’exécution. Début de match difficile puisque l’équipe adverse a pris les devants au compte de 4 à 0 à mi-chemin de la 2e période. Et le vent à changer de direction par la suite, les joueurs des Élites ont démontré beaucoup de caractères et ont surmonté le déficit pour égaliser la marque 5 à 5 au milieu du troisième engagement. Malheureusement, l’équipe hôtesse a su marquer le but victorieux en avantage numérique à la fin du match effaçant la remontée des Élites. Très belle prestation du trio Maverick Labonté, Kaleb Poulin et Logan Poulin produisant trois buts sur les cinq de l’équipe. Les 5 buts de l’équipe furent inscrits par Kaleb Poulin avec deux, Maverick Labonté, Charles-Edward Roberge et Nathan Boucher.

« Retour à l’action difficile pour le groupe au début du match, mais très belle fin de rencontre. Le groupe a très bien réagi aux petites modifications et aux petites adaptations. Beaucoup de positif avec de très beaux jeux de passes au niveau collectif », a déclaré l’entraîneur-chef adjoint Mathieu Duhamel.

Les Élites M17 AAA vont jouer leur prochaine rencontre contre le Canimex BDF le samedi 14 janvier prochain à 15 h 30 au Centre des Loisirs Desjardins à East-Broughton.

Rédaction: Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches.