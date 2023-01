Le 50e tournoi Bantam commence ce vendredi

Le 50e tournoi Bantam de Saint-Georges aura lieu cette fin de semaine et la suivante, soit les 13-14 et 15 janvier, ainsi que les 20-21 et 22 janvier.

Pour cette édition, 35 équipes seront représentées. Le M15 BB, M15 A, M15 B, M15 scolaire D2 et M15 D3 seront les catégories présentes.

Dans la catégorie M15 BB, le regroupement Beauce-Etchemin sera le représentant local, mais il aura fort à faire avec la présence des équipes du Centre-Sud de Montréal, de Sainte-Julie et du Lac-Saint-Jean.

Dans la catégorie M15 A, trois équipes de la région seront de la partie : les Castors de Pro-Lac, les Lynx de Haute-Beauce et le Garaga de Saint-Georges. Ils devront faire face à des équipes de Rimouski, de Montréal, de Magog, du Bas Saint-Laurent et du Saguenay.

Dans la catégorie M15 B, les représentants beaucerons seront les Lynx de Haute-Beauce et le Garaga de Saint-Georges. Ils se frotteront aux équipes de la région de Montréal, de Québec, de Rimouski, de Sherbrooke et du Lac-Saint-Jean.

Dans la catégorie M15 D2, les Dragons de la Polyvalente Saint-Georges ainsi que Les Montagnards de Thetford-Mines se disputeront le championnat avec des équipes de Québec, de Montréal, de Jonquière et de Joliette.

Dans la catégorie M15 D3, les Dragons de la Polyvalente de Saint-Georges, l’Embâcle Benoit-Vachon et la Polyvalente Bélanger essayeront d’être les finalistes, mais des équipes de Montréal, de Québec et de Trois-Rivières voudront également participer à la grande finale.

Au total, 69 parties seront au programme lors des deux fins de semaine. La mise au jeu officiel du tournoi se fera ce vendredi 13 janvier à 17 h 30 sur la glace Canam alors que le regroupement Beauce-Etchemin affrontera l’équipe du Grizzly de Sainte-Julie dans la catégorie M15 BB.

Le conseil d’Administration du Hockey Mineur invite le public à venir encourager toutes les équipes en grand nombre.