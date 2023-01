Une autre victoire pour l'Assurancia

L’équipe l’Assurancia de Saint-Georges a remporté à la maison leur rencontre face à Disraeli par la marque de 4 à 3.

Les buts de Félix Labbe et de Olivier Bouchard ont permis aux locaux de prendre les devants par la marque de 2-0. Disraeli a réussi à réduire la marque à 2-1 avant la fin de la deuxième période. Les 18 premières minutes de la troisième période ont été l’affaire de l’Assurancia. Prenant les devants par la marque de 4-1 avec les buts de Simon Poulin et Zachary Talbot. L’équipe adverse a donné le tout pour le tout en marquant deux buts dans la dernière minute.

Selon l’entraîneur-chef, « c’est une grosse victoire qui fait du bien avant de se rendre au tournoi provincial junior de Clermont. On a réussi à élever notre jeu d’un cran dans un match de 4 points. En ayant, six joueurs réguliers absents, on peut dire un gros merci à nos affiliés. Félix Labbé et Olivier Girard ont d’ailleurs connu un très bon match. »