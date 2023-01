Une cinquième victoire de suite pour le Perfection Auto

Le club de hockey le Perfection Auto est parvenu à obtenir une cinquième victoire de suite et cette fois contre le club de Saint-Georges par la marque de 6 à 5.

Pourtant l’équipe de Saint-Prosper tirait de l’arrière 3 à 0, mais les joueurs se sont repris en main. Les buteurs de la partie sont Antoine Quirion, Antoine Cloutier, Cedrik Fortier (premier but en carrière), Mathieu Baril (premier but en carrière), Maxim Blouin et Justin Maras.

Le joueur du match est Justin Dubé.

Avec ce nouveau gain, le classement entre les équipes est de plus en plus serré. Saint-Victor est au premier rang avec 19 parties jouées et 45 points. Puis Saint-Prosper suit avec 18 matchs et 43 points et finalement Saint-Georges qui en est à 16 parties et 38 points.

Les équipes ont un total de 24 matchs à leur horaire de la saison.

Samedi, le Perfection Auto reçoit à la maison l’équipe de Saint-Éphrem.