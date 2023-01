Hockey: deux victoires pour les Condors

Les Condors puisent dans leur réserve d’énergie pour conclure un weekend parfait avec deux victoires en autant de sorties.

Samedi soir au Centre Caztel de Sainte-Marie, les Condors ont vaincu l’Everest de la Côte-du-Sud 5-1 et ils ont aussi remporté le match de dimanche après-midi face aux Flames de Gatineau par la marque de 4 à 3 en prolongation.

Les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches jouaient un premier match de saison régulière au Centre Caztel de Sainte-Marie alors que l’Everest de la Côte-du-Sud était les visiteurs. De plus, c’était le premier affrontement entre l’ancien défenseur des Condors Émile Côté et ses ex-coéquipiers, mais toujours amis. Sur l’alignement de départ, on retrouvait les joueurs locaux Alexis Gagné et Jérémy Roy, accompagné par Pier-Étienne Cloutier qui revenait d’une suspension de deux matchs. Il y a une excellente foule de 600 personnes venue encourager les Condors et on peut sentir une certaine fébrilité dans l’amphithéâtre.

Dès la première mise en jeu, l’Everest tente un tir au but, mais Jérémy Roy bloque partiellement le tir, ce qui permet à Pier-Étienne Cloutier de récupérer la rondelle avant de repérer « Jay » Roy en zone neutre, pour lui remettre la rondelle et l’envoyer seul devant le gardien Jonathan Labrie. Jérémy Roy trouve l’espace, déjoue habilement le gardien et faufile la rondelle derrière lui pour donner l’avance aux Condors après seulement 22 secondes de jeu. En milieu de première, Zach Boulianne profite des largesses derrière le filet de William Gagné pour marquer dans une cage déserte. Juste avant la fin de la période, Jean-Raphaël Roy soutire la rondelle à un attaquant de l’Everest avant de remettre à Alexandre Lamarre en zone neutre qui file à 2 contre 1 avec Mathieu Thibault et suite à un échange spectaculaire, Lamarre inscrit son 27e de la saison pour donner l’avance aux Condors 2-1 après une période de jeu.

En deuxième période, c’est l’avantage numérique qui a mis le match hors de portée pour les visiteurs. Dès la 52e seconde de jeu, Philippe Vézina a repéré Charles-Étienne Hébert avec un tir-passe et Hébert a fait dévier habilement derrière le gardien Labrie pour son 30e de la saison. Quelques minutes plus tard, encore Philippe Vézina qui marque son 4e de la saison avec un puissant tir en avantage numérique pour porter un dur coup à l’Éverest et mettre le pointage 4 à 1 en faveur des Condors. La troisième période sera sans histoire et William Lepage viendra marquer le cinquième but des Condors dans un filet désert avec son 29e de la saison.

William Gagné a été imperturbable avec 41 arrêts sur 42 tirs pour réécrire le livre d’histoire des Condors avec une 9e victoire consécutive.

Dimanche 22 janvier

Après avoir vu les Flames créer l’égalité en fin de 3e période, c’est en désavantage numérique que la recrue Philippe Vézina redirige la passe de Jean-Raphaël Roy derrière le gardien adverse pour mettre fin au duel en prolongation. Jérémy Louchard avec 52 arrêts sur 55 tirs surpasse le record de son coéquipier, William Gagné, pour le plus d’arrêts dans un match avec cette victoire de 4 à 3.

La nuit a été de courte durée après l’étincelante victoire face à l’Everest 18 heures plus tôt. « J’ai eu de la difficulté à dormir », s’est exclamé Jérémy Roy qui avait ouvert le pointage la veille sur la patinoire de son enfance. Mais l’histoire de la première période tourne autour des quatre désavantages numériques imposés aux Condors contre aucun pour l’équipe hôte. Gatineau en a profité pour ouvrir la marque en avantage numérique, eux qui ont dominé 20 à 11 au chapitre des tirs au but.

En deuxième période, c’est la même histoire qui se poursuit, les Condors visitent le banc des punitions et doivent se défendre à quatre joueurs à deux autres occasions. C’est d’ailleurs pendant le 6e avantage numérique consécutif aux Flames que Dylan Champagne inscrit son 9e de la saison alors qu’il descendait à 2 contre 1 avec William Lepage. À peine deux minutes plus tard, Nathan Plamondon reçoit une belle passe de Wyatt Beaudoin dans l’enclave et déjoue deux adversaires avant de surprendre le gardien des Flames avec un tir du revers entre les jambières. C’était alors 2-1 pour les Condors après 40 minutes de jeu malgré qu’ils étaient dominés 30 à 23 aux tirs au but. Jérémy Louchard a encore excellé durant cette période, freinant les nombreuses attaques de l’adversaire.

En début de troisième période, les Condors ont enfin pu profiter d’un avantage numérique pour augmenter leur avance à deux buts. Mathieu Martel et Xavier Labbé ont mis la table pour Alexandre Lamarre qui a inscrit son 28e de la saison. Avec cinq minutes à jouer, les Flames réduisent l’écart à 3-2 alors que Connor Contois pousse une rondelle libre derrière le gardien. En fin de match, les Flames retirent leur gardien Edouard Nault, fraîchement acquis du CF de Longueuil, en faveur d’un 6e attaquant et avec 12 secondes à jouer, Xavier Raby crée l’égalité à l’aide d’un tir parfait.

En prolongation, alors que les Condors se défendent à 3 contre 4, Jean-Raphaël Roy est patient pour attirer le défenseur vers lui avant de remettre à son coéquipier Philippe Vézina qui se dirigeait à vive allure vers le filet adverse. Le jeune défenseur des Condors n’a eu qu’à rediriger la passe derrière le gardien pour donner la victoire à son équipe. Avec ce 5e but depuis le début de la saison, Vézina a maintenant 8 points à ses 6 derniers matchs. Jérémy Louchard n’a rien donné sur les 6 tirs en prolongation pour obtenir sa 7e victoire de la saison et par le fait même inscrire son nom dans le jeune livre des records des Condors avec 52 arrêts dans un match.

Les Condors rendront visite aux puissants Cobras de Terrebonne le vendredi 27 janvier, avant de recevoir les Panthères de Saint-Jérôme le samedi 28 janvier à 19 h 30 au Centre Sportif Lacroix-Dutil.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.