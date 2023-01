Les Condors football de retour en Division 2

Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a confirmé le retour en Division 2 de l’équipe de football collégiale des Condors du Cégep Beauce-Appalaches dans la section Nord-Est.

L’annonce de revenir en D2 est une fierté pour l’équipe qui a de nouveau performé cette saison et s’est notamment démarquée depuis deux ans en plaçant un nombre record de joueurs sur l’équipe d’étoiles du RSEQ.

« Pour les Condors, ça représente la réussite des efforts de reconstruction investis dans les dernières années », a mentionné l’entraîneur-chef, Marc Loranger. « Le défi sera de poursuivre notre démarche dans la recherche de l’excellence sur le terrain comme à l’extérieur. Un niveau de compétition plus élevé sera utile pour le développement de nos joueurs et l’atteinte de leur plein potentiel »

Depuis la relégation en Division 3 de l’équipe de football en janvier 2020, le Cégep Beauce-Appalaches a investi dans une nouvelle salle d’entraînement au coût de 2,4 millions de dollars ainsi qu’à l’embauche d’un préparateur physique à temps plein, afin d’optimiser le développement physique des étudiants-athlètes. En plus de l’entraîneur-chef, l’organisation des Condors Football a également ajouté deux entraîneurs à temps plein pour épauler Marc Loranger dans le recrutement d’étudiants-athlètes ainsi qu’au niveau tactique et stratégique sur le terrain. Enfin, le Cégep a aussi bonifié son offre de service concernant les traitements en physiothérapie en ajoutant un physiothérapeute au personnel pour être en mesure de réhabiliter les athlètes rapidement. Tous ces investissements ont permis à l’organisation des Condors Football de connaitre un grand succès au cours des deux dernières années afin de réintroduire la Division 2 du RSEQ.

En ce qui concerne le recrutement, le changement de catégorie du programme de football sera avantageux pour la rétention de talents, stipule Marc Loranger. « La promotion en D2 va nous permettre de garder le talent local et régional, ici en Beauce. Je crois que ce sera bénéfique pour les étudiants-athlètes qui choisiront de jouer au football pour les Condors. En y ajoutant notre équipe d’entraîneurs et notre nouvelle salle de musculation, nous avons tous les atouts en main pour attirer et garder sur notre terrain des joueurs d’excellent calibre au niveau collégial. »