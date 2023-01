Bol d'Or : le RSEQ allège les sanctions données aux Condors football

Le conseil d’administration du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) a tenu une conférence de presse, aujourd’hui, afin d’annoncer des allègements des sanctions émises aux Condors football du Cégep Beauce-Appalaches, suite à la destruction du Bol d’Or.

À la suite d’informations additionnelles fournies par le cégep qui ne sont pas d’ordre public, la RSEQ a revu ses sanctions. L’institut scolaire devra payer une amende de 10 000 $ en plus d’être responsable des frais de réparation du trophée.

De plus, les Condors football, la direction et le personnel d’entraîneur qui s’y rattache seront en probation pendant deux ans. Aucun incident ne doit avoir lieu durant cette période.

La RSEQ voulait que l’organisation identifie les joueurs fautifs, mais il n’a pas été possible de le faire, ainsi le conseil considère que les sanctions imposées par le cégep à tous les joueurs sont suffisantes.

Finalement d’ici juin 2023, tous les membres de l’équipe et le personnel d’entraîneur suivront un cours sur l’éthique de 2 h 30 mis de l’avant par le Réseau.

Participation aux séries éliminatoires et changement de division

Ce qui était le plus décrié par les Condors était le bannissement pour la saison 2023 de toute participation aux séries éliminatoires les empêchant d’accéder à la finale et le réseau a reculé sur cette décision.

De plus, l’équipe sportive passera de la division 3 à la division 2, considérant que l’équipe a atteint le seuil minimum requis pour une demande de promotion, ainsi que les éléments suivants :

La fiche et les performances de l’équipe au cours des deux dernières saisons ;

La qualité des infrastructures ;

L’implication dans le développement régional de la discipline ;

Le support de la direction du CÉGEP, notamment par la présence de trois entraineurs à temps plein.

« Aujourd’hui, nous sommes satisfaits de pouvoir enfin mettre un point final à cet évènement regrettable. Nous souhaitons laisser derrière nous un évènement malheureux. Nous désirons aller de l’avant et relever les défis qui nous attendent. La promotion en division 2, l’accès aux séries permettront à nos dirigeants de notre équipe de football de bien préparer la saison 2023, notamment en ce qui a trait au recrutement de nos nouveaux joueurs. Plus que jamais, la passion, l’engagement quotidien de la grande équipe du Cégep Beauce-Appalaches nous permettra de réaliser notre mission et de s’y consacrer », exprime la directrice générale du Cégep, Caroline Bouchard.

Tandis que ce que le maire de la ville de Saint-Georges a réagi ainsi « je viens de prendre connaissance de la décision et je suis heureux que le RSEQ ait procédé à un allégement des sanctions. Il importait de ne pas pénaliser le programme de football du Cégep qui est un moteur de développement pour nos jeunes d’aujourd’hui et de demain. Tout en retenant la leçon, nous devons maintenant concentrer nos énergies sur le développement et l’encadrement de nos jeunes tant sur le terrain qu’en dehors du terrain. Rappelons-nous qu’à travers le temps, les jeunes seront toujours l’avenir d’une communauté ».

Retour sur les évènements

Rappelons que le Cégep Beauce-Appalaches avait fait appel en décembre considérant que la RSEQ était trop sévère à leur endroit et que cela risquait de détruire le programme de football de leur institution. Plusieurs organisations avaient soutenu cette décision entre autres, la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, le conseil de ville de Saint-Georges et la MRC de Beauce-Sartigan et celle de Beauce-Centre.

Toutefois, Gustave Roel, président-directeur général du RSEQ, rappelle qu’en effet les sanctions initiales étaient sévères, mais n’étaient pas « trop sévères ». Ce n’est pas le bris matériel qui a été mal vu, mais bien le symbole que la coupe représente. De plus, ces décisions avaient été prises en fonction de l’intérêt public et non de l’intérêt individuel.

Bien que le cégep avait adopté lui-même des sanctions envers ses joueurs, dont du travail bénévole et une note à leur dossier scolaire de « faute comportementale », cela n’était pas suffisant aux yeux de la RSEQ.

Le 7 décembre, le conseil de la RSEQ avait voté unanimement pour obliger le cégep à verser une amende de 10 000 $, avec une période de probation de deux ans, sans aucun incident sur et hors terrain durant cette période.

Les étudiants-athlètes responsables de la destruction du Bol d’Or étaient également en probation pour la même durée.

De plus, ils avaient fait une demande auprès de la RSEQ afin de passer de la division 3 à la division 2, mais cela aussi avait été suspendu le temps des procédures d'appel.