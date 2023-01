Ouverture des inscriptions pour le camp de jour à Saint-Prosper

Le groupe No Rules, de l'école de danse Dan-zaa à Beauceville, s'est qualifié pour une quatrième participation à la compétition mondiale The Dance Worlds. Ainsi, les neuf danseurs se rendront à Orlando en Floride, du 22 au 24 avril prochain pour concourir face à d'autres pays et devront réussir les demi-finales puis la finale. Il s’agit de la ...