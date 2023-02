Marie-Michèle Gagnon est aux Championnats du monde en France

Marie-Michèle Gagnon s’est classée en dixième place (+4,91 s) du combiné au premier jour des Championnats du monde du ski alpin qui ont lieu à Courchevel et Méribel, en France.

C’est toutefois avec un objectif bien différent de celui d’un classement que la vétérane de l’équipe canadienne s’est élancée dans les parcours de super-G et de slalom.

« Ma chute à Cortina (le 20 janvier dernier) m’a affectée mentalement. Aujourd’hui (lundi), dans le portillon de départ, je savais que je ne me sentais pas prête à attaquer et je n’étais pas là pour aller chercher une médaille en combiné. Ce n’était pas réaliste. Je suis quand même contente du ski que j’ai fait et des sensations que j’ai eues sur la piste. Ça me donne de la confiance pour la prochaine journée », a commenté la skieuse de Lac-Etchemin à Sportcom en faisant référence à celle de mercredi, en super-G.

Gagnon a également décidé de s’élancer dans le second parcours, même si elle n’a eu qu’une seule journée d’entraînement en slalom avant les Championnats du monde.

« Je n’étais pas certaine de la faire (la deuxième manche). Tant qu’à faire la première manche, ce n’est pas beaucoup plus de faire le slalom. Je voulais y prendre du plaisir, même si ça prend beaucoup d’énergie avec le calendrier chargé que nous avons ici. Le slalom avait l’air le fun, la neige était belle, alors allons-y ! »

Elle sera de retour en piste mercredi.