Rendez-vous d'hiver Beauce Auto Ford Lincoln de retour

Après deux ans d’absence les Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln à Beauceville font leur retour du 12 février au 12 mars.

C'est ce matin, chez le partenaire officiel que la programmation a été dévoilée devant plusieurs personnes. Encore une fois, de nombreuses activités gratuites pour tous et pour les familles sont organisées afin d’encourager les gens à bouger et profiter des joies de l’hiver. Les participants renoueront avec les classiques des dernières années, mais pourront profiter de diverses nouveautés.

« Nous sommes très heureux d’être partenaire officiel à nouveau des Rendez-vous d’hiver. Comme vous le savez, les deux dernières années ont été assez difficiles, ça l’a forcé les gens à s’isoler, à moins ressauter. Les activités physiques aussi ça été plus difficile, les gens ont moins sortis. Donc c’était important pour nous de revenir en 2023 et les années subséquentes avec les rendez-vous d’hiver. On veut encourager la population à ressauter, à bouger et faire de l’activité physique et se rencontrer. C’est toutes des bonnes choses pour tout le monde », indique Sébastien Laflamme, directeur général de Beauce Auto Ford Lincoln, lors du dévoilement de la programmation.

Finalement, la conseillère de Beauceville, Nicole Jacques invite les gens à venir partager des moments extraordinaires avec toute la ville grâce à toutes ces belles activités.

Activités à venir

Dès le 12 février, de 13 à 15 h, les gens sont invités à s’habiller chaudement pour venir dans la cour de l’école Léry pour s’amuser lors de l’après-midi familial. En nouveauté, il y aura quatre EuroBungy qui permettront aux participants de s’envoler dans les airs en toute sécurité. De plus, un parcours à obstacles de type Spartan Race est offert par MF Aventure. Il y aura les classiques tel que la glissade, des jeux géants, une séance d’aérobie, de l’animation, des mascottes, de la musique et des bouchées des fermières.

Le 17 février est une soirée toute nouvelle, celle de la Soirée lumière présentée par Granit Signature qui se déroule de 18 h à 20 h 30 au Plateau sportif (ancien aréna). Les grands et petits pourront s’amuser lors de cette soirée musicale de type « blacklight ». On y retrouvera du patinage, des aires de feu, de l’animation et des feux d’artifice pour terminer la soirée.

Le 23 février de 18 h 30 à 20 h 30, ce sera le Rendez-vous « Découverte » qui est une tournée en autobus gratuite de trois entreprises de Beauceville. Le départ se fait à la bibliothèque Madeleine-Doyon et les inscriptions sont ouvertes.

En nouveauté, le 25 février de 13 h à 15 h, les adolescents et adultes sont invités à l’extérieur de l’aréna EJM/René-Bernard, pour des démonstrations et kiosques de survie en forêt par le Corps de Cadets 619 Beauceville.

Ce même soir, à l’intérieur de l’aréna, il s’agira de la Soirée Clair de lune. Les gens sont invités à apporter leurs raquettes et patins afin de profiter d’une promenade aux flambeaux, du patinage animé, chansonnier, maquillage et bien plus encore.

Le 26 février, de 8 h à 12 h, les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur déjeuner. En après-midi à 13 h dans la salle du Curé Denis-Morin, il sera le temps de jouer aux cartes.

Le 8 mars, le rendez-vous Rose fait son retour au Complexe du golf afin de souligner les femmes. Les places sont limitées et réservées à la gent féminine. Il y aura des kiosques, un défilé de mode, des conférences et des surprises.

Finalement, afin de clore cette belle programmation, le 12 mars, de 13 h à 16 h, la population pourra profiter d’une après-midi cabane à sucre à l’école Léry. Il y aura des jeux à thématique bûcherons avec les Fous du roi, démonstration et exposition de Daniel Gamsby sculpteur à la scie à la chaîne, des animations et des surprises.

Plusieurs autres activités sont offertes durant tout ce mois et vous pouvez vous renseigner auprès de la page Facebook des rendez-vous d’hiver ou sur le site de la ville de Beauceville.