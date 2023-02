Haltérophilie: une équipe beauceronne à la Finale des Jeux du Québec

Le Club de patinage artistique de Saint-Prosper reçoit pour la première fois la compétition Invitation Germaine Poulin les 25 et 26 février. Les activités débuteront dès 8 h 30 samedi matin et se poursuivront jusqu’à dimanche après-midi. Un total de 241 patineurs et patineuses de Chaudière-Appalaches participera aux événements. La compétition ...