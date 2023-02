Les Chevaliers emportent un duel enlevant

Les Chevaliers étaient de retour à la maison après avoir disputé leurs six derniers matchs à l’étranger. Les représentants de Chaudière-Appalaches n’ont pas raté leur retour grâce à une victoire de 4 à 3 aux dépens de l’Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Les deux équipes nous ont offert un match intense.

Les locaux ont débuté le match avec leur rapidité. Ceux-ci ont eu les meilleures chances de marquer pendant l’engagement. Maxime Lambert ouvre la marque à l’aide d’un bon tir dans le haut du filet. Il s’agit du 8e but de la saison pour l’attaquant des Chevaliers. Alors qu’il ne restait que 1 : 06 à la période, les visiteurs nivellent le pointage avec le but de Tommy Bouchard.

Les Lévisiens reprennent les devants dès le début de la 2e période grâce à un bel effort de Jacob Lavoie qui permet à Victor Poulin de marquer son 13e but de la campagne. Justin Breton obtient également une aide sur le but. Les Albatros reviennent en force avec 2 buts. Louis-François Bélanger remet le match à égalité et lors d’un avantage numérique, Gabriel-Alexis Bisson donne les devants à son équipe lors d’un bel échange à 3 joueurs. Au tour des Chevaliers de remettre les deux équipes à la case départ lorsque le défenseur Alexandre Dallaire bien placé dans l’enclave, marque son 4e but de la saison. Après 40 minutes de jeu, c’est toujours l’impasse 3 à 3.

Dès le début du dernier tiers, les joueurs de Pier-Luc Giguère offrent une chance en or à leurs adversaires en écopant d’une pénalité, mais le Collège Notre-Dame n’a pas su en profiter. Dès le retour à 5 contre 5, Nathan Langlois reprend le retour de lancer de Matt Gosselin pour donner les devants pour de bon à la troupe de Chaudière-Appalaches. Justin Breton récolte son 2e point du match sur la séquence. En fin de partie, l’entraîneur des visiteurs, retire son gardien en faveur d’un 6e attaquant, mais la défensive lévisienne tient le coup et remporte leur 26e victoire de la saison.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile : Justin Breton des Chevaliers;

2e étoile : Louis-François Bélanger de l’Albatros;

3e étoile : Maxime Lambert des Chevaliers.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu dès vendredi le 10 février alors que les Riverains du Collège Charles-Lemoyne seront les visiteurs.

Texte de Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis M18AAA.