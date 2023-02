Après deux victoires en fin de semaine, les Condors consolident leur 3e position au classement général.

Le premier but en carrière de Pier-Étienne Cloutier donne la victoire aux Condors

Après avoir vu les Condors marquer deux fois en première période, les Prédateurs de Joliette ont créé l’égalité en 3e avec deux buts rapides avant que Pier-Étienne Cloutier marque le but gagnant avec moins de trois minutes à jouer.

Dès le début du match, les deux équipes ont profité d’avantage numérique sans toutefois en profiter. En milieu de première période, Philip-Olivier Rochette reçoit une belle passe de Maxime Poirier avant de servir une tasse de café au défenseur et au gardien des Prédateurs pour ouvrir le pointage. Avant la fin de la période, les Condors se défendent à 4 contre 5 lorsque Charles-Étienne Hébert et Dylan Champagne se portent en attaque, c’est finalement Thomas Simard qui récupère un retour de lancer pour marquer son 4e de la saison et augmenter l’avance à 2-0.

Aucun but n’est inscrit en deuxième malgré plusieurs occasions des deux côtés, mais les gardiens Alexis St-Amour-Lachance et William Gagné ont su résister aux attaques adverses. Ce sont d’ailleurs les deux gardiens qui ont été les étoiles respectives de ce match.

En début de troisième période, Pierrick Brousseau profite d’un avantage numérique pour marquer son 19e de la saison après un cafouillage des Condors en zone défensive. En milieu de troisième, Tristan Gagné et Ludovic Harrisson amorcent une attaque et le puissant tir des poignets de Gagné surprend le gardien des Condors, portant alors le pointage 2 à 2 avec 9 minutes à jouer. Cependant, avec moins de trois minutes à faire à la période, Philip-Olivier Rochette gagne la mise en jeu en zone offensive et Pier-Étienne Cloutier surprend le gardien St-Amour-Lachance avec un excellent tir pour son premier but en carrière au niveau junior. William Gagné signe ainsi sa 18e victoire de la saison.

Les Condors se sauvent avec une victoire de 3 à 2.

Les Condors se payent les Cobras pour une deuxième fois cette saison

C’est devant une foule décevante que les Condors ont joué un de leur meilleur match depuis la création de la franchise. Dylan Champagne a atteint le plateau des 100 points en carrière, Alexandre Lamarre et William Lepage ont atteint le plateau des 30 buts et William Gagné établit une nouvelle marque avec 57 arrêts dans un match. Les Condors l’ont emporté 5 à 2.

Après avoir subi la défaite à Terrebonne contre les Condors, une 4e cette saison, les hommes de Bob Dubuc sont arrivés en Beauce avec l’intention de prendre leur revanche. C’est Wilhem Lajeunesse qui ouvre le pointage avec son 22e de la saison. Moins de deux minutes plus tard, Philip-Olivier Rochette récupère une rondelle libre devant le gardien gagnant de la Coupe du Président (LHJMQ) et de la Coupe Mémorial (CHL), Nikolas Hurtubise pour créer l’égalité 1-1. Avant la fin de la période, Dylan Champagne remporte la mise-en-jeu avant de remettre à Charles-Étienne Hébert qui lance sur réception pour donner l’avance aux Condors avec son 35e de la saison. Du même coup, il égalise la marque de 35 buts en une saison établie par Charles-Édouard Drouin en 2021-2022. Avec cette mention d’aide, Dylan Champagne est aussi le premier Condors à atteindre le plateau des 100 points.

En deuxième période, les deux équipes s’échangent des buts en avantage numérique. Pendant une pénalité majeure, Zachary Cardinal en profite pour marquer son 4e de la saison et créer l’égalité 2 à 2. Quelques minutes plus tard, Dylan Champagne et Charles-Étienne Hébert unissent leurs efforts pour permettre à William Lepage d’inscrire son 30e de la saison. Ce qui redonne l’avance aux Condors avant de retraiter aux vestiaires. C’est alors 41-20 dans les tirs au but en faveur des Cobras.

En troisième période, Alexandre Lamarre qui n’avait pu capitaliser sur les chances de marquer précédentes devant Hurtubise, jusqu’à ce que Jean-Raphaël Roy le repère en zone neutre pour se présenter en zone adverse à pleine vitesse et finalement déjouer le gardien des Cobras. La troupe de Bob Dubuc a tout tenté, mais William Gagné n’a rien donné en 3e pour finalement remporter sa 19e victoire de la saison avec 57 arrêts, fracassant ainsi le record de 52 que son coéquipier Jérémy Louchard avait réalisé à Gatineau plus tôt cette saison.

Les Condors seront en action vendredi prochain au Centre Sportif Lacroix-Dutil pour y recevoir le Phoenix de Montréal à compter de 20 h.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.