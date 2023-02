Les Élites Beauce-Appalaches étaient en tournoi en fin de semaine

Quatre formations du programme de hockey des Élites étaient à l’œuvre ce week-end dans la ligue Ligue de Hockey d'Excellence du Québec (LHEQ): deux programmes doubles, un tournoi LHEQ et le début du tournoi International Pee-Wee.

M13 AAA

Les Élites Beauce-Appalaches M13 AAA avaient un long voyage pour un programme double à faire contre les Nord-Côtiers au Centre Henry-Léonard de Baie-Comeau le week-end dernier. Malheureusement, ce fût deux défaites accumulées à la fiche des Élites. Tout d’abord, un revers de 8 à 3 s’est produit lors du match du samedi 11 février. La formation beauceronne a tenu le coup pendant la moitié du match. Le niveau de compétition était présent lors de ce match, mais les punitions sont venues changer le tempo de la rencontre. Les buts furent comptés par Samuel Beaulieu pour deux et un but pour Zachary Cloutier. Pour le match du dimanche, les joueurs M13 AAA des Élites ont beaucoup mieux joué dans leur zone défensive. Par contre, l’échec-avant n’était pas au point. On aurait dit que la pression ne venait pas avec la même énergie qu’auparavant, résultant d’une défaite 3 à 0.

« Après ce voyage à Baie-Comeau, nous serons déjà en tournoi à compter de mercredi le 15 février. La pratique de mardi sera nécessaire afin de se ressaisir avant l’approche du tournoi », a averti l’entraîneur-chef Louis Bilodeau.

Effectivement, les prochaines rencontres des Élites Beauce-Appalaches M13 AAA seront dans le cadre de la 46e édition du tournoi BSR à Lévis. Le premier match sera le mercredi 15 février à 12h40 contre le Blizzard AAA.

M13 AAA ÉLITE

L’équipe Beauce-Appalaches M13 AAA Élite, qui représente les Petits Nordiques, ont fait leur début dans le Tournoi International Pee-Wee de Québec au Centre Vidéotron. Et ce fut une belle entrée en matière en disposant de Team Maryland par la marque de 2 à 1 en prolongation. Or, la première période ne débutait pas nécessairement bien, peut-être que le stress a joué un rôle dans ce sens au début du match. Si ce n’était pas des pénalités, plus le match avançait, plus le Momentum devenait bon pour les Petits Nordiques. C’est le but de Hugo Bergeron en surtemps qui envoya Team Maryland dans le vestiaire. Le premier but fut compté en deuxième période par Félix Couture.

« Ça n’a pas été notre meilleur match. Je suis convaincu que nous sommes capables de faire mieux. La victoire était importante et nous avons trouvé un moyen d’aller la chercher. Nous allons travailler notre jeu près du filet adverse cette semaine pour arriver prêts pour jeudi », a observé l’entraîneur-chef Alexandre Roy.

Ce dimanche 12 février, la formation Beauce-Appalaches M13 AAA Élite a participé à un match hors-concours contre les Petits Islanders de New York. Ce fut un bon match en général à la faveur des Petits Nordiques au compte de 3 à 1.

Toujours dans le cadre du Tournoi International Pee-Wee de Québec, le prochain match des Élites Beauce-Appalaches M13 AAA Élite sera présenté au Centre Vidéotron le jeudi 16 février à 18h contre les gagnants du match Hershey JR Bears et Rochester JR Americans. C’est à partir de mercredi qu’il nous sera possible de connaitre les adversaires.

M15 AAA

Les Élites Beauce-Appalaches M15 AAA avaient droit à un programme double en sol de St-Fabien pour y affronter l’Albatros Est-du-Québec le week-end dernier. Ce fut un week-end parfait, une première en deux ans avec ce groupe de joueurs. Les objectifs étaient élevés à la suite de la bonne performance de l’équipe lors des deux derniers week-ends précédents et le défi a été relevé en gagnant les deux matchs. Grosse victoire de 7 à 3 des Élites samedi dernier au Pavillon des Loisirs. William Lessard s’est illustré lors de la rencontre en effectuant un tour du chapeau. Les autres buts furent enfilés par Jean-Philip Vachon, Louis-Thomas Vallée, Justin Labrecque et Justin Cloutier. Pour le match du dimanche, une autre belle victoire par la marque de 4 à 3. Les buts ont été effectués par Jean-Philip Vachon avec un doublé, Rafaël Giroux et William Lessard. Il faut souligner une solide performance du trio Giroux, Vachon et Labrecque et de Justin Cloutier à la défense qui a été dominant dans tous les sens du jeu tout au long du week-end.

« Malgré notre indiscipline, nous avons réussi à profiter de toutes nos chances. Nous avons suivi le plan de match. Nous avons réussi à performer, donc nous progressons », s’est exclamé l’entraîneur-chef Jean-François Cimon.

Le week-end prochain pour les Élites Beauce-Appalaches M15 AAA sera composé des matchs de tournoi dans le cadre de la 53e édition du Tournoi International Bantam de Granby. La première rencontre aura lieu le vendredi 17 février à 12h45 contre les Corsaires de Pointe-Lévy.

M17 AAA

Le M17 AAA participait au deuxième tournoi obligatoire de la ligue LEHQ M17 AAA qui avait lieu au l’Aréna Rivière du Nord à Saint-Jérôme du 9 au 12 février dernier. Toutes les équipes de la ligue se confrontaient afin de sortir victorieux sous l’œil attentif de différents éclaireurs dans les estrades. Le parcours de la formation Beauce-Appalaches s’est terminé le samedi 11 février au soir, en quart de finale, par la marque de 4 à 0 contre la formation Laval/Montréal, une formation de très haut calibre qui a justement remporté les grands honneurs du tournoi plus tard. Samuel Ferland s’est illustré suffisamment pour se mériter l’éloge du joueur de la rencontre. Malgré l’élimination, il est clair que nous pouvons qualifier de performance courageuse des Élites lors de ce tournoi. Le tout a commencé lors du premier match du tournoi des Élites avec une victoire de 5 à 4 contre les Lions Silver Lac St-Louis le jeudi 9 février dernier. Les deux équipes en présence s’échangeaient les avances et les remontées tout au long des trois périodes d’engagement. C’est Maverick Labonté qui marqua le dernier but de la rencontre pour donner la victoire des Élites, son deuxième de la rencontre. Les autres buts furent l’œuvre de Nathan Boucher, Gabriel Nadeau et Charles-Edward Roberge. Ce dernier a été choisi comme meilleur joueur de la rencontre chez les Élites. Lors du deuxième match du tournoi, l’équipe Beauce-Appalaches a perdu le match 5 à 1 contre les Harfangs de Sherbrooke. Non seulement ils ont perdu la rencontre, mais ils ont également perdu les services de l’un de leurs guerriers, Kaleb Poulin, qui a dû être hospitalisé. Maverick Labonté a compté le seul but de la rencontre et David Mathieu s’est mérité le titre du joueur du match. La troisième rencontre fut riche en émotion puisque les Élites ont réussi à éliminer le Blizzard du Séminaire Saint-François par un pointage de 3 à 1, et ce, avec un effectif réduit. Effectivement, l’équipe Beauce-Appalaches a terminé la rencontre avec un alignement de sept attaquants et 4 défenseurs seulement, résultant de plusieurs blessures combinées à quelques suspensions de joueurs lors de ce match. Pas besoin de vous dire qu’il était difficile de garder cette avance de 2 buts en fin de rencontre avec un effectif réduit. Tous les moyens étaient bons pour garder la possession de la rondelle le plus longtemps possible et de contrôler l’horloge de la rencontre. Nathan Boucher, Samuel Ferland et Logan Poulin ont noirci la feuille de pointage. Il faut souligner le beau geste de toute l’équipe en rendant hommage à Kaleb Poulin à la fin de la rencontre, ce joueur blessé et hospitalisé du match précédent, en lui décernant le titre du joueur de la rencontre et en allant chercher le prix toute l’équipe ensemble. Bref, une victoire d’équipe, une performance courageuse et un moment émotif qui les propulsa en ronde éliminatoire en quart de finale le lendemain. Or, il aura fallu rappeler des joueurs affiliés en urgence afin d’offrir un alignement plus complet le lendemain.

« Ce fut un tournoi rempli en émotions. Je suis fier de mes 18 joueurs. Nous avons joué avec notre identité d’équipe tout le long du tournoi. La semaine prochaine, nous allons mettre nos bottes de travail pour atteindre nos objectifs de fin de saison », a émis l’entraîneur-chef Yoan Pinette.

La prochaine rencontre des Élites Beauce-Appalaches M17 AAA aura lieu au Centre Premier Tech à Rivière-du-Loup le samedi 18 février à 15h pour affronter l’Albatros Est-du-Québec dans le cadre d’un programme double.

Communiqué de presse fait par Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches.