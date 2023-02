Hockey: les Lynx en finale du Défi RSEQ Montréal 2023

En demi-finale du Défi RSEQ Montréal 2023, l'équipe des LYNX de l'école Jésus-Marie de Beauceville Juvénile D1, a surmonté un déficit de trois buts pour gagner 4-3 face aux Vikings de l'école du Mont-Saint-Anne. Ainsi, les joueurs de Beauceville atteignent une deuxième finale en autant de tournois.

L'école du Mont Saint-Anne a pris les devants rapidement 2-0 en première période avant d'ajouter un 3e but en milieu de deuxième période. Le gardien des Vikings du Mont Saint-Anne était intraitable et avait repoussé les 30 premiers tirs. En fin de période, les Lynx ont vu un tir de la pointe dévier avant de déjouer le gardien sous la jambière pour réduire l'écart à 3-1. Les Lynx ont ouvert la machine en 3e période. Un tir de la ligne bleue avec beaucoup de circulation devant le filet à fait 3-2. Sur une belle montée à 3 contre 2, le Lynx a créé l'égalité 3-3. C'est à trente secondes a jouer en 3e période et grâce à un beau repli défensif qui a permis la contre-attaque à 3 contre 3 et un beau de jeu de passe, qu'ils ont battu le gardien avec un tir précis.

Ils joueront donc la finale face au Collège Brébeuf de Montréal aujourd'hui, à 15h.

Avec la collaboration de Pier-Luc Siméon.