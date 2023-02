La Soirée lumière des Rendez-vous d'hiver est un grand succès

La soirée lumière dans le cadre de la troisième semaine d’activités des Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln a été un franc succès vendredi.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de neige cette journée, cela n’a pas empêché les participants de profiter des installations et animations. Il y avait de la danse, des jeux et un feu d’artifice pour finaliser cette soirée. L’activité se déroulait au Club de Motoneige de Beauceville.

La municipalité rappelle qu’il reste encore d’autres activités et rencontres à venir.

Le 23 février : Rendez-vous Découverte organisé par la Chambre de Commerce de Beauceville. Visite en autobus de trois belles entreprises de Beauceville : SOLARCOM, ARTOFIX et RG DESSIN INDUSTRIEL. Pour participer à ces visites vous devez communiquer au : 418.774.9137.

Les 25 et 26 février prochain encore des activités gratuites pour tous.

Sur les terrains de l’aréna EJM/RENÉ-BERNARD, après-midi de survie en forêt avec les Cadets 619 de Beauceville. Des démonstrations de toutes sortes dans des installations BIVOUAC à ne pas manquer.

En soirée, c’est le Rendez-vous Clair de lune à l’aréna EJM/RENÉ-BERNARD. Raquettes, marche aux flambeaux, aires de feux, visite des installations des Cadets 619 de Beauceville, kiosque de la MDJ Robert-Cliche, patinage animé à l’intérieur, zone musique-resto avec la talentueuse Karine Lauzon, maquillage et surprises.

Le 26 février, ce sont les Rendez-vous du dimanche! : On débute la journée par le Déjeuner des Chevaliers de Colomb dans leur local au profit de la Fabrique et du Cercle de Fermières. Messe des Rendez-vous à l’église à 9 h et après-midi de cartes et de jeux dès 13 h à la Salle du Curé Denis-Morin organisé par le Cercle de Fermières de Beauceville.