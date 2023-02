L'équipe M11 BB du Regroupement Beauce-Etchemin couronnée championne

L'équipe M11 BB du Regroupement Beauce-Etchemin (RBE) participait au Tournoi Atome de Beauceville du 16 au 19 février, dans la catégorie BB.

L'équipe a débuté le tournoi avec deux blanchissages. Elle a remporté son troisième match, par la marque de 6 à 1, contre les Mariniers Sorel de Sainte-Julie.

Une demi-finale qui a gardé le public en suspens jusqu'à 7 secondes de la troisième période. Le RBE brise l'égalité par la marque de 2 à 1 contre Techno-pieux Appalaches. Une victoire qui dirige l'équipe beauceronne droit vers la finale.

Des hockeyeurs prêts, déterminés et engagés ont offert un spectacle fort en émotion et avec beaucoup d'intensité contre les Vikings de Baie-Comeau. Ils se démarquent en égalisant (1-1) en début de troisième période. Le RBE ressort victorieux 3-1 par un travail d'équipe exceptionnel, et ce, avec des coachs passionnés par leur rôle.