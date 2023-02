Hockey: une défaite et une victoire pour les Condors

L'équipe de hockey des Condors du Cégep Beauce-Appalaches a fait face à une défaite à Longueuil en fin de semaine, mais termine sur une victoire à domicile.

Les Condors à Longueuil

Les Condors voulaient s’assurer d’arriver prêt à Longueuil après une longue semaine de congé, mais ils ont vu le CF prendre l’avance 5-1 pour l’emporter 8-6 dans un filet désert.

C’est la recrue des Condors, l’ancien des Panthères de l’école secondaire Veilleux, Alexis Gagné qui a ouvert le pointage, mais l’avance a été de courte durée. Le Collège français a marqué cinq buts consécutifs en seulement quinze minutes. C’est Jérémy Louchard qui est venu en relève devant le filet des Condors pour terminer le match.

La deuxième période nous a donné tout un spectacle, les Condors ont marqué 3 buts en 26 secondes et un 4e, neuf minutes plus tard pour créer l’égalité 5-5. Charles-Étienne Hébert avec son 36e but cette année a brisé le record de 35 buts en une saison appartenant à Charles-Édouard Drouin, maintenant avec les Aigles Bleus de l’Université de Moncton et du même coup, atteint le plateau des 100 points en carrière dans la LHJAAAQ. En fin de période, Xavier Baillargeon a redonné l’avance au CF avant de retraiter aux vestiaires.

Au milieu de la troisième période, alors qu’une pénalité était annoncée au Collège français, le capitaine Dylan Champagne à sauter sur un retour pour redonner espoir aux seins en créant l’égalité à nouveau, 6-6. C’est finalement Olivier Jacques qui a inscrit le but gagnant alors qu’il s’était fait oublier à l’embouchure du filet. Les hommes de Jonathan Ferland ont bien tenté de pousser le match en prolongation, mais Charles Locas a complété dans un filet désert.

Jérémy Louchard a été solide devant son filet repoussant 29 des 31 tirs reçus.

Les Condors à Saint-Georges

Comme la veille à Longueuil, les Condors ont vu les Rangers prendre les devants 3-0 en milieu de première période avant de remonter le pointage pour forcer la prolongation et c’est le défenseur recru, Maxime Poirier qui joue les héros pour donner la victoire aux Condors, 6-5.

Les Condors voulaient reprendre le chemin de la victoire après avoir encaissé un revers 24 heures plus tôt face au Collège français de Longueuil, mais ce sont les visiteurs qui ouvrent le pointage tôt en première. Justin Sullivan avec ses 2e et 3e et Kency Pierre-Noël avec son 26e de la saison avaient donné une avance de 3 buts aux Rangers de Montréal-Est. Suite au temps d’arrêt demandé par les Condors, le vent a changé de côté. Le gardien des Rangers Gabriel Boissonneault s’est expulsé du match en plus d’avoir une punition majeure de 5 minutes pour avoir donné un coup de patin lors d’une mêlée près de son filet. Jean-Raphaël Roy en a profité de cet avantage numérique pour marquer son 10e de la saison. Juste avant de retourner au vestiaire, Xavier Labbé s’est faufilé au travers la défensive adverse pour réduire l’écart à un but.

En deuxième période, chaque fois que les Condors marquaient pour créer l’égalité, les Rangers répliquaient avec un but rapide pour reprendre l’avance. Jean-Raphaël Roy, encore en avantage numérique, inscrit son deuxième du match. Quelques instants plus tard, Guillaume Sicotte profite d’une chute pour se présenter seul devant le gardien des Condors avant de la déjouer pour reprendre l’avance. 43 secondes plus tard, le travail acharné du trio composé de William Lepage, Charles-Étienne Hébert et Dylan Champagne, a permis à William Lepage d’inscrire son 32e de la saison alors qu’il a récupéré une rondelle libre devant le gardien Arno Lamarre.

Les Rangers ont bien fermé le jeu en 3e période et les attaques des Condors semblaient en vain. William Gagné s’est signalé à plusieurs reprises, dont un arrêt spectaculaire avec 55 secondes à jouer alors que Gabriel Sicotte s’est présenté seul devant lui. Avec 32 secondes à jouer, le vétéran défenseur, Justin Deblois s’est joint à l’attaque après avoir accepté une belle passe du capitaine Champagne. Le tir sans avertissement de Deblois a surpris le gardien des Rangers et a forcé tout le monde à jouer en prolongation.

Dylan Champagne s’est présenté en zone adverse et a remis à William Lepage qui a raté son tir avant de reprendre la rondelle dans le coin et servir une feinte magistrale au défenseur avant de passer à Maxime Poirier laissé complètement seul à la droite du gardien. Son tir sur réception dans une cage pratiquement déserte à donner la victoire aux Condors qui ont fait preuve, encore une fois, de caractère.

Les Condors ont marqué deux fois en avantage numérique sur 4 occasions et n’ont rien donné en 6 désavantages numériques. William Gagné signe sa 20e victoire de la saison grâce à 22 arrêts.

Prochain match

Le 3 mars prochain, les Condors vont honorer les joueurs de 20 ans alors que le VC de Laval sera le visiteur.

Le dimanche 5 mars, ce sera un match en honneur de Joshua Roy, champion du monde avec équipe Canada junior. Le public est invité à venir le rencontrer pour des autographes et photos.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.