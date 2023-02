Une activité de survie hivernale pour les cadets de Sainte-Marie

Les cadets de Sainte-Marie ont tenu leur fin de semaine de survie hivernale derrière la Polyvalente Benoit-Vachon les 24 et 25 février.

Les jeunes ont pu manipuler des GPS et exercer leurs connaissances lors d’une course d’orientation. Ils ont également construit des abris de fortune et appris à communiquer à l’aide de radios. Tous ont reçu des trucs et des conseils pouvant les aider à se garder au chaud lorsqu’on passe des journées complètes à l’extérieur.

« C’était vraiment intéressant comme journée! » nous raconte Marianne Felteau. « Ce n’est pas le genre d’activités qu’on peut faire tous les jours à la maison. »