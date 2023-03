Une onzième année pour le Défi Beauceron de Saint-Prosper

Pour une onzième année, le Défi Beauceron de Saint-Prosper est de retour. Les coureurs sont attendus le samedi 17 juin.

Cette année, les participants pourront choisir entre différentes distances soit le 21 km course, le 10 km course, le 5 km course ou marche et le très populaire 2 km pour les jeunes de 12 ans et moins.

Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site web de l’évènement. Vous y retrouverez également toutes les informations nécessaires.

Cette année, lors de votre inscription, il vous sera possible de faire un don à « L’essentiel des Etchemins », un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux gens dans le besoin de la région des Etchemins.

De plus, deux inscriptions gratuites au Défi Beauceron seront tirées à chaque mois parmi les personnes inscrites. Ainsi, plus l’inscription à l’événement se fera tôt, meilleures seront les chances de remporter le prix.

À noter que si vous désirez le chandail de l’événement, vous devez procéder à votre inscription avant le 15 mai 2023.

Pour plus d’informations, visitez le site web ou la page Facebook.