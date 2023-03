Victoire des Condors pour le match hommage aux joueurs de 20 ans

Les Condors ont rendu hommage aux cinq joueurs de 20 ans qui terminent leurs stages juniors. Après avoir vu le VC de Laval prendre l’avance 2-0 avec deux buts en avantage numérique, les Condors ont répliqué avec 4 buts sans ripostes, dont deux en avantage numérique. Les hommes de Jonathan Ferland se sont sauvés avec une 29e victoire par le pointage de 6 à 4.

Après un hommage aux joueurs de 20 ans, c’est le VC de Laval qui a prit le contrôle du match avec un but en avantage numérique en première période en plus de dominer au chapitre des tirs avec 16 contre 9.

En deuxième période, le VC de Laval ajoute à son avance avec un 2e but en avantage numérique avant de voir William Lepage réduire l’écart à un but 25 secondes plus tard alors qu’il complète une superbe pièce de jeu amorcé par Charles-Étienne Hébert. Xavier Labbé (15e) et Alexis Gagné (7e) ont permis aux Condors de prendre l’avance 3-2 avant la fin de la 2e avec deux buts en avantage numérique.

Pier-Étienne Cloutier assisté de Philip-Olivier Rochette a inscrit deux buts similaires en 3e et Charles-Étienne Hébert a quant à lui complété une pièce de jeu amorcé par William Lepage et Nathan Plamondon pour augmenter l’avance des Condors avec son 37e de la saison.

Avec deux points, William Lepage atteint le plateau des 100 points en carrière dans la LHJAAAQ en seulement 81 matchs.

William Gagné obtient sa 39e victoire en carrière grâce à 50 arrêts.

Les Condors recevront les Flames de Gatineau aujourd'hui dès 14 h 30, alors que Joshua Roy sera honoré au centre de la patinoire.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon