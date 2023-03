Trois équipes des Élites Beauce-Appalaches sur la glace ce week-end

La saison régulière de la LHEQ tire à sa fin d’ici 2 semaines. Trois équipes du programme des Élites Beauce-Appalaches étaient en fonction ce week-end.

M13 AAA ÉLITE

La formation M13 AAA Élite Beauce-Appalaches disputait leur seul match du week-end le samedi 4 mars au Pavillon des loisirs de St-Fabien. Leur adversaire, l’Albatros de l’Est-du-Québec, a chèrement défendu son territoire, résultant d’un match serré de 3 à 2 à la faveur des Élites Beauce-Appalaches. Aucun but n’a été compté lors du premier engagement. C’est à partir du deuxième engagement que la feuille de pointage a commencé à se noircir d’une part et d’autre, de sorte que la formation beauceronne tirait de l’arrière 1 à 2. Il y a eu beaucoup d’indiscipline pendant la rencontre. L’unité en désavantage numérique des Élites Beauce-Appalaches a été testée plus souvent qu’à son tour. Il suffit de se rappeler le long 3 vs 5 ainsi que les deux dernières minutes en fin de la deuxième période comme quoi l’adversaire était menaçant. Cependant, le gardien de but Thomas Giguère avec les joueurs des Élites défendant la boîte ont su limiter les dégâts, n’accordant aucun but en infériorité numérique. Le troisième engagement fut caractérisé par la remontée de la troupe de l’entraîneur-chef Alexandre Roy. Jacob Marcoux a égalé la marque en milieu de la troisième période et Hugo Bergeron a compté son deuxième but de la rencontre pour donner l’avance nécessaire aux Élites en fin de match.

« Pas été notre meilleur match, mais nous trouvons toujours une manière d’aller chercher la victoire », a évoqué l’entraîneur-chef Alexandre Roy.

Il ne reste que quatre rencontres pour compléter le calendrier de la saison régulière des M13 AAA Élite Beauce-Appalaches (15-4-6).

Le week-end prochain sera un programme double à domicile débutant samedi le 11 mars à 15h au Centre des loisirs Desjardins à East-Brougton pour y affronter les Cascades Élites (7-17-3). Le dimanche 12 mars à 13h30 sera la 2e rencontre à domicile au Centre Frameco à St-Joseph contre la formation de l’Espoir du Saguenay-Lac St-Jean (4-19-2).

M15 AAA ÉLITE

Pour une rare fois, au lieu de pratiquer le vendredi après-midi en période d’école en Sport-Études comme à son habitude, la formation des Élites Beauce-Appalaches disputait un match de la saison régulière contre les As de Québec sur la patinoire C.D.G. Intact Assurance Nord qui est située au centre de l’anneau Gaétan Boucher à Québec. Ce fût une expérience agréable pour tous les joueurs qui ont respecté le plan de match à la lettre. Ainsi, les Élites Beauce-Appalaches ont remporté leur match par un pointage de 3 à 2. William Lessard avec deux et Zacharie Lessard ont fait bouger les cordages du filet adverse dans la victoire. Malgré quelques joueurs absents, rattachés à l’appel de quelques joueurs affiliés et une lourde perte en première présence par une vilaine blessure, les joueurs présents n’ont jamais paniqué. Les joueurs des Élites étaient motivés pour cette rencontre et cela a paru sur la patinoire.

« Plusieurs joueurs ont élevé leur jeu d’un cran. Ils ont tout donné pour aller chercher la victoire et c’était beau de les voir aller », a affirmé l’entraîneur-chef-Philippe Garnier.

Pour les trois dernières rencontres de la saison régulière des M15 AAA Élite, deux de ces matchs seront joués le week-end prochain sur des patinoires adverses. Samedi le 11 mars, les Élites Beauce-Appalaches (14-9-5) vont se déplacer à Victoriaville pour s’opposer aux Cascades Élite (18-4-5). Dimanche le 12 mars, c’est à l’aréna de Grand-Mère que la formation beauceronne va affronter les Estacades de la Mauricie (20-6-2).

M17 AAA

Vendredi le 3 mars dernier au Centre Frameco de St-Joseph, c’était la première fois que les Élites Beauce-Appalaches M17 AAA jouaient devant les élèves de l’École Secondaire Veilleux. Ce fut une belle initiative appréciée de toutes parts. Malheureusement, leurs éternels rivaux, les Corsaires de Pointe-Lévy, ont gâché la fête et ont sorti fort en début de rencontre pour s’accaparer d’une victoire de 5 à 1. Les Élites Beauce-Appalaches en avaient plein les bras lors des dix premières minutes, se défendant uniquement contre les attaques répétées de leur adversaire. Malgré le manque d’effectifs des Élites, l’équipe s’est défendue du mieux qu’elle le pouvait pendant les deux premières périodes. À ce moment, le pointage n’était que de 2 à 1 à la faveur des Corsaires. Justin Boucher-Bernard a été l’unique marqueur des Élites. Mais tout s’est détérioré au troisième engament et les rivaux ont été opportunistes en marquant 3 buts sans riposte.

« Nous ne pouvons pas nous présenter lors d’un match en espérant sortir avec la victoire si les 18 joueurs ne sont pas dédiés. Il faut être prêt pour aller à la guerre dès le début de la rencontre. Malheureusement, ce n’était pas tout le monde qui était prêt pour ce match et le résultat parle de lui-même », a déclaré l’entraîneur-chef Yoan Pinette.

La fin de semaine prochaine, les Élites Beauce-Appalaches M17 AAA (6-18-4) vont faire un voyage vers le Saguenay-Lac St-Jean pour un programme double contre la formation Espoir (19-8-1) à Jonquière. Notons que cette équipe occupe seul le premier rang du classement l’Entrepôt du hockey (division Est). Par la suite, il ne restera qu’une seule rencontre des Élites pour compléter leur saison régulière le week-end suivant.

Communiqué de presse fait par Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches.