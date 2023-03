Joshua Roy en visite pour la victoire des Condors face aux Flames de Gatineau

Originaire de Saint-Georges et double médaillé d’or avec Équipe Canada Junior, Joshua Roy a été honoré lors d’une cérémonie précédant le dernier match local des Condors du Cégep de Beauce-Appalaches.

Avec une victoire de 8 à 2, les Condors ont exclu officiellement les Flames de Gatineau des prochaines séries éliminatoires. Charles-Étienne Hébert a atteint le plateau des 40 buts cette saison.

Gonflés à bloc devant la plus grande foule cette saison, les Condors n’ont mis que 22 secondes avant d’ouvrir le pointage grâce au 31e de la saison d’Alexandre Lamarre. William Lepage et Xavier Labbé ont rapidement ajouté 2 autres buts pour porter la marque à 3-0 alors qu’il n’y avait même pas 5 minutes de jouées dans le match. Les Flames ont alors retiré leur gardien vétéran pour faire place à la recrue Édouard Nault qui appartient aussi à l’Armada de Blainville-Boisbriand. Par contre, les Condors ne ralentissent pas et c’est en avantage numérique que Charles-Étienne Hébert marque et atteint ainsi le plateau des 40 buts cette saison. Moins de deux minutes plus tard, encore en avantage numérique, Philip-Olivier Rochette avec son 14e de la saison augmente l'avance à 5-0. Mathieu Thibault marque lui aussi avant la fin de la première période avec son 8e de la saison alors qu’il fait dévier le tir de Thomas Simard.

C’est le vétéran Éthan Neitsch qui est de retour devant le filet des visiteurs en début de 2e période et après seulement 22 secondes de jeu, Alexandre Lamarre inscrit 2e du match et son 32e de la saison à l’aide d’un bon tir de l’enclave. Vers la fin de la 2e période, encore en avantage numérique, Pier-Étienne Cloutier marque son 5e de la saison, ce qui porte la marque 8 à 1.

Malgré les 22 tirs en 3e pour les Condors, c’est seulement Gatineau qui s’inscrit au pointage par l’entremise de Dylan Reynolds avec son 18e de la saison.

Jérémy Poulin obtient une 2e victoire en autant de soirs alors qu’il repousse 40 tirs sur les 42 qu’il a affrontés. Thomas Simard égale une marque personnelle avec 4 mentions d’aides. Les Condors ont marqué 3 fois en 6 avantages numériques tandis que les Flames ont été blanchis en 2 occasions.

Assuré du 3e rang au classement général, les Condors compléteront le calendrier de la saison régulière ce jeudi à Valleyfield avant d’entreprendre les séries éliminatoires de la coupe Napa la fin de semaine du 18 mars prochain.

Retour sur le match de samedi

C’était un premier départ dans la LHJAAAQ pour le gardien Jérémy Poulin qui s’est entraîné toute la saison avec les Condors en plus de jouer avec les Bulldogs de Beauce-Centre de la ligue junior AA. Avec une victoire de 7-6 face au Phoenix de Montréal, les hommes de Jonathan Ferland se sont assurés du 3e rang au classement général.

Plusieurs joueurs réguliers ont eu une soirée de repos puisque les Condors jouent 3 matchs en 40 heures. Les William Lepage, Thomas Simard, Jérémy Roy, Alexandre Lamarre, Justin Deblois et William Gagné ont tous regardé le match depuis les gradins.

Il a fallu seulement 53 secondes pour que Xavier Labbé ouvre la marque avec son 16e de la saison. Six minutes plus tard, c’est Jean-Raphaël Roy qui augmente l’avance avec son 12e de la saison alors qu’il complète une belle pièce de jeu amorcé par Philippe Vézina et Mathieu Thibault. Le Phoenix ne s’est pas présenté à Saint-Georges pour faire les touristes, le jeune défenseur Reece Glover-Kirby a déjoué Jérémy Poulin avec un puissant tir dans le haut du filet. À peine 3 minutes plus tard alors que Montréal profitait d’un avantage numérique, Nicholas Orsini a fait dévier le tir de Glover-Kirby pour créer l’égalité 2 à 2 avant la fin de la première période.

Dès le début de la 2e, Yiani Dafniotis a surpris Poulin depuis l’arrière du filet pour donner l’avance au Phoenix 3 à 2. Pendant un avantage numérique aux Condors, Pier-Étienne Cloutier en a profité pour marquer son 4e de la saison. En milieu de période, Dylan Champagne a repéré Charles-Étienne Hébert seul devant le gardien adverse qui en a profité pour le déjouer et marquer son 38e de la saison. Avant de retraiter aux vestiaires, Dylan Champagne a augmenté l’avance des siens avec son 14e de la saison. Les Condors menaient 50-8 au chapitre des tirs aux buts.

Charles-Étienne Hébert et Philip-Olivier Rochette en ajoutent deux en début de troisième pour augmenter l’avance à 7-3. Avec son 39e, Charles-Étienne Hébert est maintenant le meneur à ce chapitre dans la LHJAAAQ. Le Phoenix a profité d’un momentum en fin de match pour marquer 3 buts rapides, mais les Condors ont su résister pour remporter une 30e victoire cette saison.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.