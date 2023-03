Défaite en prolongation pour les Chevaliers

Les Chevaliers et les Estacades de Trois-Rivières disputaient le premier match de leur série 3 de 5 ce soir à l’aréna de Lévis. Un but de Félix Ouellet des Estacades a brisé une égalité de 3-3.

Avec ce gain, les trifluviens prennent les devants 1 à 0 dans la série. Comme on devait s’y attendre, le match a été âprement disputé. Les visiteurs ont distribué beaucoup de mises en échec.

Un seul but a été inscrit en première période. Charles-Étienne Lemay a l’honneur de marquer le premier but de la série. Le lancer de la ligne bleue du défenseur des Chevaliers se fraie un chemin et touche le fond du filet. Les visiteurs manquent une belle chance d’égaliser la marque en étant incapables de profiter d’un avantage numérique de 4 minutes à la toute fin de l’engagement. Le gardien des locaux, Luc-Antoine Labbé, est solide devant son filet. Il fait face à 15 lancers en première période.

La deuxième période appartient aux Estacades. Ces derniers inscrivent 3 buts sans réplique. Jean-Philippe Tremblay marque en avantage numérique à 4:48. Quelques minutes plus tard, Jérémy Loranger loge la rondelle au-dessus de l’épaule du cerbère des Chevaliers. Thomas Gagnon marque d’un angle impossible pour porter le pointage 3 à 1.

Les représentants de Chaudière-Appalaches sautent sur la glace en troisième période en déficit de 2 buts. Comme à leur habitude, les joueurs de Pier-Luc Giguère n’abandonnent pas. Matt Gosselin reprend un retour de lancer à 4:47 pour rétrécir l’écart à 1 but. Ce but semble donner un regain d’énergie aux lévisiens car Justin Breton remet les deux équipes à la case départ à 8:57. Ce dernier s’empare d’un disque libre pour marquer. Nous avons eu droit à une fin de match endiablée. Les deux formations se sont échangées de belles chances de marquer. Ils ont su garder les 709 spectateurs au bout de leur siège. Nous aurons donc besoin d’une période supplémentaire pour connaître les vainqueurs.

Le but de Félix Ouellet en prolongation a gâché la belle remontée des Chevaliers. Les Estacades ont dominé 34 lancers contre 21 pour les Chevaliers.

Les trois étoiles RDS sont :

1ère étoile : Félix Ouellet des Estacades;

2eétoile :Matt Gosselin des Chevaliers;

3eétoile : Luc-Antoine Labbédes Chevaliers.