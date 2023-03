Eliot Grondin termine cinquième en Espagne

Eliot Grondin a terminé cinquième lors de la Coupe du monde Sierre Nevada, en Espagne. Il a participé à la petite finale en snowboard cross, hier. Bien qu’elle soit aussi appelée « finale de consolation », il est plutôt satisfait de sa performance.

Il est parvenu à franchir la ronde des quarts de finale pour une première fois depuis longtemps en Coupe du monde. Il avait obtenu en décembre une troisième place à l’étape des Deux Alpes en France.

C’est lors du deuxième virage de sa descente de la demi-finale que tout s’est jouée.

« Deux gars sont arrivés à côté de moi et nous étions donc trois de large pour entrer dans le virage #2 qui était déjà assez serré. J’ai vraiment essayé de prendre l’intérieur et je m’attendais à ce que ce soit plus mou, alors j’ai perdu un peu l’équilibre », a soutenu le planchiste de Sainte-Marie-de-Beauce en visioconférence.

Pour lui, finalement ce fut une bonne chose d’avoir évité à nouveau une chute en percutant les deux compétiteurs.

« J’avais de bonnes chances pour avancer en grande finale, mais en même temps, je suis quand même super content de ma cinquième place et j’ai gagné ma petite finale du départ jusqu’à la fin. [...] Un podium aurait été cool, mais il y a une autre course demain et finir la journée avec une victoire, c’est très satisfaisant. »

« Une cinquième place comme ça, c’est sûr que ça fait du bien, surtout après une saison comme celle que j’ai connue. La bonne nouvelle, c’est qu’il reste quatre Coupes du monde et j’ai encore du bon pour terminer en force. »

Hier, Eliot a plutôt était déçu de sa performance s’arrêtant en quart de finale. Il a été sans réponse devant les poussées du Français Merlin Surget et du Suisse Kalle Koblet et sa journée de travail a pris fin plus tôt qu’il l’aurait souhaité.

« Ç’a été une journée ordinaire. J’étais à l’avant en huitième de finale du départ jusqu’à l’arrivée. Par contre, en quart de finale, j’étais dans le mix, mais je n’arrivais juste pas à dépasser. Je n’avais pas de glisse vraiment. Je ne sais pas trop ce qui s’est passé. C’est assez décevant », a mentionné Grondin.

Avec la collaboration de Luc Turgeon, de Sportcom.