Les Condors complètent leur calendrier régulier au 3e rang

Avec une fiche de 31 victoires, 12 défaites et cinq défaites en surtemps, les Condors vont maintenant affronter les Panthères de Saint-Jérôme en série quart de finale, série qui va débuter à domicile vers le 18 mars.

En deux ans et 90 matchs de saison régulière, les Condors ont accumulé un total de 60 victoires. Cette saison, les Condors ont marqué 237 buts et ont maintenu un différentiel de +45, soit le 3e meilleur total derrière Terrebonne et Longueuil. Avec un taux de réussite de 35,44 %, l’avantage numérique a été un élément important dans les succès de l’équipe, seuls les Cobras de Terrebonne ont eu plus de succès qu’eux dans la ligue.

Septembre 2022

Les Condors débutent la saison du bon pied devant une foule enthousiaste et curieuse de découvrir le VC de Laval, nouvelle équipe dans le circuit. Après avoir pris l’avance 10-3, les Condors ont vu les visiteurs marquer 3 buts en fin de 3e pour conclure le 1er match de la saison avec une victoire de 10-6. La seule défaite en septembre est survenue au 2e match de la saison alors que les Panthères de Saint-Jérôme avaient marqué en fin de 3e pour remporter le match. Au total, ce fut 5 victoires en 6 sorties en septembre pour les Condors.

Octobre 2022

Ce fut un début de mois d’octobre chargé avec 3 matchs face aux meneurs de la ligue, soit Princeville, Longueuil et Terrebonne, qui se sont soldés par trois défaites, mais avec mention honorable, car les matchs furent serrés à chaque fois. Ils ont conclu le mois avec une fiche de 4 victoires et 5 défaites, dont une en prolongation.

Novembre 2022

La période d’ajustement se poursuit au mois de novembre avec une fiche de 3 victoires, 4 défaites et une défaite en tir de barrage face au Titan de Princeville qui était au sommet de la ligue à ce moment.

Décembre 2022

C’est au mois de décembre que la chimie semble s’être installée et que l’équipe a joué avec plus de régularité accumulant 4 victoires consécutives avant de baiser pavillon sur la petite patinoire à Joliette. Au total, les Condors ont amassé 10 points sur une possibilité de 12 au mois de décembre grâce à 5 victoires, dont une en prolongation à Granby et une autre en fusillade à Saint-Georges alors que le Collège Français de Longueuil était les visiteurs.

Janvier 2023

C’est avec le vent dans les voiles que les Condors ont commencé à grimper au classement avec une récolte de 16 points en 9 matchs et en prolongeant à 10 le nombre de matchs avec au moins un point. Leurs deux seules défaites dans le mois ont été subies en tir de barrage et les Condors ont remporté 2 matchs en prolongation, soit à Gatineau et face aux Panthères à Saint-Georges. C’est un total de 41 buts marqués contre seulement 25 accordés durant ce mois couronné de succès.

Février 2023

La séquence avec au moins 1 point s’arrête à 11 alors que le Collège Français a vaincu les Condors par la marque de 4 à 2 dans un match dès plus enlevant. Le CF est le seul à avoir battu les Condors en février avec deux victoires chaudement disputées. Malgré les deux défaites, les Beaucerons ont remporté 4 matchs, dont une deuxième victoire consécutive face aux puissants Cobras de Terrebonne. Les hommes de Jonathan Ferland ont conclu le mois de février avec une superbe remontée de 3 buts face à Montréal-Est pour l’emporter en prolongation devant 400 spectateurs au Centre Sportif Lacroix-Dutil.

Mars 2023

Avec quatre matchs de saison régulière à jouer dont trois en trois soirs, les Condors confirment leur place au 3e rang du circuit Figsby avec 3 victoires en autant de soirs avant de s’avouer vaincus malgré une tentative de remontée dans le dernier match à Valleyfield.

Il aura fallu attendre jusqu’à la fin du 312e et dernier match de la saison régulière avant de connaître les adversaires des Condors en série quarts de finale de la LHJAAAQ. Ce sont finalement les Panthères de Saint-Jérôme qui ont terminé au 6e rang qui seront leur premier adversaire.

Mention individuelle

Seuls la recrue Philippe Vézina et le vétéran Charles-Étienne Hébert ont joué les 48 matchs de saison régulière. C’est l’ancien des Chevaliers de Lévis, C.-É. Hébert, qui a terminé au premier rang des buteurs de la LHJAAAQ avec 41 buts pour un total de 65 en 90 matchs en carrière. Il vient aussi au premier rang avec 7 buts gagnants et 4 tours du chapeau cette saison et termine deuxième au chapitre des buts en avantage numérique avec 15, en plus d’avoir maintenu un différentiel de +24. Il a connu une séquence de 5 et une autre de 6 parties consécutives avec au moins un but. Après deux saisons complètes, il compte maintenant 107 points soit une moyenne de 1,19 point par match. À 19 ans, Charles-Étienne réécrit donc le livre des records des Condors. L’ancien record pour le plus de buts en une saison appartenait à Charles-Édouard Drouin qui évolue maintenant avec les Aigles Bleus de Moncton – Usports.

William Lepage et Alexandre Lamarre ont aussi été prolifiques avec respectivement 34 et 33 buts, ce qui les classent 6e et 8e meilleurs buteurs de la ligue. Leurs performances ont permis à l’offensive des Condors d’être une menace constante. Ils viennent au deuxième rang de la LHJAAAQ avec 3 tours du chapeau chacun. L’attaquant de Rimouski, William Lepage, a aussi connu deux soirées particulièrement payantes avec 4 buts et il a poursuivi son bon travail de l’an passé en désavantage numérique avec trois autres buts marqués à court d’un homme. Le rapide patineur de 20 ans a terminé 1er pointeur de l’équipe avec 70 points pour un total en carrière de 101. Alexandre Lamarre a été quant à lui une menace constante en avantage numérique avec 10 buts.

C’est le capitaine Dylan Champagne qui a été le premier à atteindre le plateau des 100 points en carrière pour les Condors. Il termine la saison avec 59 points, dont 45 mentions d’aides, ce qui le place au 3e rang de la LHJAAAQ à égalité avec Philippe Lecours du Titan de Princeville. Utilisé dans toutes les situations, capitaine Champagne est très efficace au cercle des mises au jeu et responsable défensivement. Il vient au 1er rang de la ligue avec 65 % d’efficacité en presque 1 000 mises au jeu et au 1er rang des pointeurs de l’histoire des Condors avec 111 points en 89 matchs. Dylan a dû s’absenter lors d’une seule partie pour son rappel dans la LHJMQ par l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Le gardien William Gagné a quant à lui remporté 21 des 30 départs auxquels il a fait face cette saison pour un total de 39 victoires de saison régulière en carrière dans la LHJAAAQ. Le récipiendaire du trophée Patrick Lalime en 2021-2022 a connu un lent début de saison, mais il a rapidement retrouvé ses repères avec 11 victoires consécutives et 15 à ses 18 derniers départs. Il a établi une nouvelle marque d’équipe avec 57 arrêts sur 59 tirs dans une victoire face à Terrebonne. L’ancien des Panthères de l’école Veilleux fait partie des cinq gardiens ayant reçu le plus de tir avec 1 173. Il affiche un pourcentage d’efficacité de 0,901 et il vient au 1er rang chez les gardiens avec 4 mentions d’aides.

Le défenseur recru Maxime Poirier se démarque lui aussi grâce à son différentiel de +35 et une récolte de 25 points. Le meilleur pointeur chez les défenseurs est Philippe Vézina, une autre recrue qui s’est démarquée avec 28 points incluant 5 buts, dont 3 gagnants.

En collaboration avec Pierre-Luc Siméon.