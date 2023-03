Les cadets de Sainte-Marie remportent la compétition régionale de tir à air comprimé

Les tireurs de l’équipe de tir du Corps de cadets 2898 Sainte-Marie ont remporté la compétition de tir à air comprimé du programme des cadets qui avait lieu samedi dernier à Sainte-Justine. Toutes les unités de cadets de la Beauce, de Thetford Mines et de Lac-Mégantic étaient invitées.

Les cadets doivent être de bons tireurs à la fois en position debout et en position couchée. Le tir à la carabine à air comprimé se fait à une distance de 10m de la cible et les athlètes doivent atteindre le centre de la cible qui mesure un demi-millimètre. Notons au passage que ce sport est une discipline olympique.

Dans la catégorie par équipe, l’équipe du Corps de cadets 2898 Sainte-Marie est montée sur la première marche du podium, suivi par les équipes des corps de cadets 619 Beauceville et 2625 Saint-Georges. Grâce à cette première place, l’équipe de Sainte-Marie représentera la région lors du championnat provincial qui aura lieu les 22 et 23 avril sur la base militaire de Valcartier.

Au niveau individuel junior (moins de 15 ans), Héléna Roy de Beauceville a devancé Étienne Felteau de Sainte-Marie et Alexis Champagne de Beauceville.

Dans la catégorie ouverte (pour tous), Sainte-Marie a ravi les deux premières marches du podium avec Akeem Lafrenière et Marianne Felteau qui ont remporté respectivement les médailles d’or et d’argent. Encore une fois, c’est un cadet de Beauceville, William Mercier, qui a complété le podium.

Le programme des cadets cherche à développer la condition physique et les qualités de leadership des jeunes de 12 à 18 ans par le biais de défis et d’activités de groupe, le tout sans aucun cout pour les jeunes. Une activité comme le tir de précision développe la persévérance, la concentration et l’esprit d’équipe.