Une deuxième victoire en moins de 24 heures pour les Condors

Voici quelques suggestions d'activités culturelles et communautaires qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 18 mars Journée emplois du CISSS de Chaudière-Appalaches L'organisation recherche des personnes pour travailler à l’entretien ménager et à l’alimentation, des préposés aux bénéficiaires et aux pavillons, du ...