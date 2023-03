Les Chevaliers relayés aux équipes repêchées

Les Chevaliers se présentaient du côté de Trois-Rivières pour y affronter les Estacades lors du troisième match dans une série 3 de 5. Avant ce duel, la troupe de Rémi Royer menait 2-0.

Pour cet affrontement, Philippe Boucher est placé devant la cage des Lévisiens et Victor Régis est son vis-à-vis pour les locaux. Les Chevaliers doivent remporter la partie s’ils ne veulent pas emprunter le chemin du repêchage lors de la Classique des Champions.

Comme en saison régulière, la glace olympique du complexe sportif Alphonse-Desjardins laisse de l’espace aux joueurs des deux formations. Une rivalité de saison et séries éliminatoires est bien présente alors que le jeu robuste est très présent. Des chances de part et d’autre lors de ce premier vingt. Avec moins de 4 minutes à faire, c’est Isaac Lacerte, des Estacades, qui ouvre la marque alors qu’il récupère un long retour de lancer pour déjouer Boucher. Le pointage demeura ainsi après 20 minutes de jeu, les tirs au but sont légèrement en faveur des locaux avec 13 contre 11.

Avec un retard d’un filet pour amorcer la période médiane, les Chevaliers devront combler l’écart afin de rester dans la partie. Félix Ouellet double rapidement l’avance des siens, avec son 3e des présentes séries, en battant Boucher du côté du bouclier. Le jeu se resserre, mais Nathan Langlois déjoue Régis en avantage numérique. Avec 17,8 secondes à faire au deuxième engagement, Renaud Poulin redonne une avance des 2 buts aux Estacades. Après 40 minutes de jeu, les tirs au but demeurent en faveur de Trois-Rivières avec 23 contre 17.

Les Chevaliers amorcent le dernier vingt avec deux filets en moins que leur adversaire et doivent tout donner afin d’éviter d’être relayés au repêchage des séries éliminatoires. Les chances se font rares pour Lévis, mais en fin de période Louis-David Veilleux manque une chance en or avec un tir par-dessus une cage béante. Pier-Luc Giguère retire Boucher avec moins de 2 minutes à faire, mais sa troupe est incapable de capitaliser. La forte rivalité s’est fait sentir jusqu’à la dernière seconde.

Les Estacades l’emportent 3-1 et emporte la série 3-0.

Avec le nouveau format des séries éliminatoires du circuit Lévesque, les Chevaliers sont relayés au chemin du repêchage 2 et auront la chance de revenir dans la course au championnat. Le prochain match sera le vendredi 24 mars contre un adversaire qui reste encore à déterminer. Plus de détails suivront.

Les trois étoiles RDS : 1re étoile : Félix Ouellet des Estacades 2e étoile : Jacob Lachance des Estacades 3e étoile : Renaud Poulin des Estacades

Avec les informations de Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA.