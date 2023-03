Hockey: le Giovannina de Sainte-Marie en finale

Les deux meilleures équipes en saison régulière, soit le Giovannina de Sainte-Marie et les Mercenaires de Lotbinière, s’affronteront en grande finale de la Ligue de hockey Côte-Sud.

Déjà qualifié pour ce grand rendez-vous, le Giovannina n’a pas eu à attendre longtemps pour connaître l’identité de son adversaire puisqu’en vertu d’une victoire de 7-4 à l’aréna de Saint-Gilles, les Mercenaires ont éliminé le Pavage Jirico en cinq rencontres.

Joey Beaudoin et Davy Noël ont permis aux Mercenaires de prendre les devants avec deux buts en 29 secondes en deuxième portion de 1re période, Beaudoin marquant à 14:04 et Noël à 14:33. La réplique des visiteurs ne s’est pas fait attendre puisque Marc-Antoine Goulet rétrécissait l’écart à un but neuf secondes après le but de Beaudoin, à 14:42.

Six buts ont été inscrits lors de la période médiane, trois de chaque côté, ce qui a permis aux Mercenaires de conserver leur mince avance d’un but. Jason Pitt a porté la marque 3-1 en vertu d’un avantage numérique dès la 24e seconde de jeu, puis son coéquipier Roger-Frédéric Savard profitait lui aussi d’une supériorité numérique pour accentuel l’avance des locaux à trois buts à 4:24.

Les joueurs du Pavage Jirico se sont retroussé les manches, inscrivant trois buts consécutifs pour momentanément créer l’égalité. Marc-Antoine Goulet, avec son deuxième de la partie, rétrécissait l’écart à 4-2 61 secondes après le filet de Savard, puis Louis-Charles Hallé portait la marque 4-3 lors d’un avantage numérique à 9:36. Zacharie Dumas profitait lui aussi d’une punition à l’adversaire pour égaler la marque à 14:37, mais Jordan Hewey a redonné l’avance pour de bon aux locaux avec son deuxième des séries à 18:21.

Les Mercenaires ont assuré leur participation à la grande finale en inscrivant deux buts sans réplique en troisième. Jason Vailancourt, avec son 8e des séries à 3:49, a porté la marque 6-4 et Jason Pitt a complété la marque avec son 2e de la rencontre dans un filet désert à 19:22. Les Mercenaires, qui ont également dominé cette rencontre au chapitre des tirs au but avec 45 contre 36, amorceront la finale 4 de 7 en visitant le Giovannina de Sainte-Marie, possiblement le vendredi 24 mars. L’horaire complet de cet affrontement sera dévoilé en début de semaine.

Étoiles de la semaine

Première étoile : Jason Pitt, Mercenaires de Lotbinière — 1 PJ, 2 buts

Deuxième étoile : Jordan Hewey, Mercenaires de Lotbinière — 1 but, 1 passe, 2 points

Troisième étoile : Marc-Antoine Goulet, Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli — 2 buts

Avec la collaboration de Serge Lamontagne, relationniste.