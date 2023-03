Les jeunes athlètes de la région invités à participer à l’Académie Condors  

L’organisation des Condors du Cégep Beauce-Appalaches a ouvert les inscriptions pour la 3e Académie Condors, qui se tiendra du 27 juin au 11 août 2023 au Campus de Saint-Georges.

De ce fait, les jeunes athlètes du secondaire qui souhaitent développer leur potentiel sportif sont invités à s’inscrire dès maintenant. L’Académie Condors sera chapeautée par Christian Dallaire, kinésiologue et entraîneur des Condors.

S’adressant aux jeunes âgés de 13 ans et plus, pratiquant un sport individuel ou d’équipe, l’Académie Condors a été mise sur pied afin de leur permettre de développer des qualités qui leur seront utiles tout au long de leur carrière sportive.

« Ces séances d'entraînement sont une occasion exceptionnelle pour les jeunes d'évoluer en tant qu'athlète. Il est primordial que les jeunes de cet âge soient bien supervisés pour éviter les blessures. Notre kinésiologue Christian Dallaire les accompagnera tout au long du programme et leur permettra d'améliorer leurs connaissances de l'entraînement et, tout ça, en ayant du plaisir », a indiqué Daniel Laflamme, directeur adjoint aux études, programmes et vie étudiante.

Les académiciennes et académiciens pourront choisir de concentrer leurs entraînements sur la course, sur la musculation ou encore, sur la combinaison des deux. Les athlètes inscrits seront divisés en trois groupes selon leur âge. Le nombre d’entraînements variera de 3 à 5 par semaine, selon le groupe. Les entraînements de courses auront lieu au terrain synthétique et ceux de musculation auront lieu à la salle d’entraînement du Cégep Beauce-Appalaches. L’Académie Condors possède également de l’équipement spécialisé afin d’évaluer les performances à la course.

Les inscriptions ainsi que tous les détails sur l’Académie Condors sont disponibles sur le site internet du Cégep Beauce-Appalaches.