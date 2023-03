Les Chevaliers poursuivent leur avancée en séries

Les Chevaliers recevaient la visite de l’Intrépide de Gatineau dans une formule de match sans lendemain. L’équipe qui subit la défaite voit sa saison prendre fin. Dans un match chargé d’émotions, les Chevaliers peuvent poursuivre leur route grâce à une victoire de 5 à 2 devant une foule de 668 spectateurs.

Le match a débuté en lion. Les Lévisiens prennent les devants 1 à 0 dès la deuxième minute de jeu. Nathan Langlois récupère un retour de lancer pour inscrire le premier but du match. Les Lévisiens doublent leur avance quelques minutes plus tard lorsque William-Alexis Tremblay complète une belle passe transversale de Justin Breton. Les deux buts sont survenus en avantage numérique. Les visiteurs créent l’égalité en moins d’une minute. Marek Legault et Samuel Fontaine marquent en 55 secondes. Les représentants de Chaudière-Appalaches reprennent les devants lorsque Nathan Langlois aperçoit Matt Gosselin qui se présente dans l’enclave. Ce dernier ne manque pas sa chance.

Au deuxième vingt, les visiteurs manquent une belle chance de revenir dans la partie. Ils sont incapables de bénéficier de 4 avantages numériques. La défensive lévisienne et le gardien Luc-Antoine Labbé font du bon travail et tiennent le coup. Les Chevaliers retraitent au vestiaire en avance d’un but seulement.

Les joueurs de Pier-Luc Giguère sautent sur la glace pour la troisième période avec l’espoir de poursuivre leur saison. Julien Croteau complète un bel échange avec Alexandre Dallaire pour marquer un gros but et porte le pointage à 4 à 2. Tirant de l’arrière par deux buts, l’entraîneur adverse retire son gardien avec 3 minutes à faire pour rétrécir l’écart. Après avoir bourdonné autour du filet sans succès, les Gatinois voient Justin Breton des Chevaliers marquer le but d’assurance dans un filet désert.

Un total de 79 lancers ont été dirigés sur les gardiens, dont 36 pour Gatineau et 43 pour Lévis.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile : Nathan Langlois ;

2e étoile : William-Alexis Tremblay ;

3e étoile : Justin Breton tous des Chevaliers.

Texte d'Yvan Delisle