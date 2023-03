Le Grand Tour Lac Mégantic revient pour une 31e année

Pour une 31e année, Le Grand Tour du Lac Mégantic est de retour le 10 juin. Un évènement qui rassemble autant les familles que les grands adeptes de cyclisme.

Deux trajets seront offerts : la randonnée familiale de 33 kilomètres avec retour en navette au point de départ (parc de l’OTJ – Lac-Mégantic) et le tour complet de 53 kilomètres de niveau intermédiaire. Le Village du Grand Tour, formé de kiosques de partenaires, prendra de nouveau place au Parc de l’OTJ de Lac-Mégantic.

Nouveau président

Yves Bellavance est le président du comité organisateur. Depuis l’an dernier, il a pris la relève d’André Laflamme après 25 ans de dévouement en tant que bénévole, président ou administrateur.

Mission du Grand Tour du lac Mégantic et implications

Comme toujours, les fonds amassés lors de notre événement sont réinvestis dans l’organisation d’activités reliées au cyclisme et au développement du réseau cyclable de la région de Mégantic et du Granit. Le Grand Tour collabore avec la Ville de Lac-Mégantic dans le cadre du plan directeur vélo et déplacements actifs et appuie les municipalités environnantes pour le développement de réseaux cyclables.

Inscription et préinscription

Pour les cyclistes qui s’inscriront en ligne jusqu’au 3 juin sur Eventbrite, il en coûte 25 $ par personne. Les enfants de 11 ans et moins peuvent participer gratuitement à l’événement, mais doivent être accompagnés d’un adulte.

Votre inscription vous permet de participer au tirage d’un prix d’une valeur de 500 $. Le coût d’inscription le jour de l’événement est de 30 $ par personne.

Le dîner au coût de 5 $ supplémentaires est offert à Piopolis. Des haltes d’eau, des arrêts collations et le service de sécurité et de premiers soins sont inclus dans l’inscription.

Un service de réparation abordable est offert sur place et tout au long du parcours. Nous vous suggérons de faire une mise au point de votre vélo avant l’événement. Plusieurs prix de participation seront tirés parmi les participants inscrits.