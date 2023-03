Finale de la LHCS: Giovinnina et Mercenaires se neutralisent

Le Giovannina de Sainte-Marie recevait les Mercenaires de Lotbiniére pour les premiers matchs de la série finale 4 de 7 en cette fin de semaine. Les deux équipes comptent une victoire chacune et sont à égalité 1-1.

Devant 1 044 spectateurs réunis au Centre Caztel de Sainte-Marie le vendredi 24 mars, deux buts de Mickaël Bélanger ont conduit les Mercenaires à un gain de 4-1, ce qui leur permettait de prendre les devants 1-0 dans la série.

Philippe Leclerc a donné les devants aux locaux à 10:47, en première, sur une passe d’Hugo Lehoux. Puis les visiteurs ont pris les devants avec deux buts sans réplique. Samuel Bisson a créé l’égalité sur une passe de Joey Beaudoin et Jason Vaillancourt à 12:25, puis Tommy Desrochers, avec un but sans aide à 15:52, a propulsé les siens en avant.

Aucun but n’a été inscrit en deuxième et en troisième, Mickaël Bélanger a creusé l’écart 3-1, inscrivant ce qui allait devenir le but de la victoire à 4:30 sur des aides de Jordan Hewey et Tommy Desrochers. Olivier St-Cyr a rétréci l’écart 3-2 à peine 40 secondes après le filet de Bélanger et la marque est restée ainsi jusqu’en fin de rencontre, Mickaël Bélanger fermant les livres avec son deuxième de la rencontre dans un filet désert à 19:29.

Le Giovannina prend sa revanche

Les deux équipes croisaient de nouveau le fer ce dimanche 26 mars en après-midi pour l’affrontement numéro 2, présenté à l’aréna de Saint-Gilles. Devant 692 spectateurs réunis pour l’occasion, les Mariverains ont créé l’égalité 1-1 en vertu d’un gain de 3-1.

Jason Vaillancourt a ouvert la marque pour les locaux, inscrivant le seul but de la période initiale à 6:31, sur des aides de Joey Beaudoin et Étienne Breton. Le Giovannina revient à la charge avec un doublé en période médiane.

Samuel Landry, avec son 12e des présentes séries, créait l’égalité 1-1 à 17:33, sur une aide de Marc-André Nadeau, puis 90 secondes plus tard, Olivier St-Cyr profitait d’un avantage numérique pour donner les devants aux Mariverains, complétant une manœuvre de Samuel Landry et Philippe Leclerc à 19:03. Charles Bêty a inscrit le but d’assurance tard en 3e, terminant un jeu préparé par Jacob Roy à 16:37.

Prochains matchs

Cette série finale 4 de 7 se poursuivra cette fin de semaine avec la présentation des rencontres 3 et 4. Le vendredi 31 mars, les deux équipes en viendront aux prises au Centre Caztel à compter de 20 h 45. Deux jours plus tard, le match 4 sera présenté à compter de 15 h à l’aréna de Saint-Gilles.

La série se déplacera de nouveau au Centre Caztel le vendredi 7 avril pour le match 5. Si des parties 6 et 7 devaient s’avérer nécessaires, elles auront lieu le samedi 8 avril à Saint-Gilles et le lendemain à Sainte-Marie.

Étoiles de la semaine

Première étoile : Samuel Landry, Giovannina de Sainte-Marie — 2 PJ, 1 but, 2 aides, 3 points

Deuxième étoile : Tommy Desrochers, Mercenaires de Lotbinière — 2 PJ, 1 but, 2 aides, 3 points

Troisième étoile : Mickaël Bélanger, Mercenaires de Lotbinière — 2 PJ, 2 buts

Avec la collaboration de Serge Lamontagne, relationniste