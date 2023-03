Une 2e édition pour le festival interentreprise de soccer à Saint-Honoré

Une nouvelle journée de festival interentreprises de soccer régional se tiendra le 27 mai dès 9 h sur les terrains de Saint-Honoré-de-Shenley afin de rassembler et de consolider les équipes de travail.

Fédérer et rassembler autour du soccer, c’est la volonté de la municipalité de Saint-Honoré qui renouvelle son festival interentreprises de soccer cette année. Le but de cet événement est de favoriser la rétention des employés et d’organiser des activités où les citoyens beaucerons peuvent entrer en relation avec les nouveaux arrivants sur leur secteur.

Avec une main d’oeuvre qui provient majoritairement d’Europe, d’Amérique du Sud ou d’Afrique, le soccer est un bon moyen de faire rencontrer les différentes nationalités autour d’un sport en perpétuelle croissance au Québec depuis 20 ans.

L’idée est de rassembler un bon nombre d’employés autour du ballon rond pour consolider l’esprit d’équipe. Il est prouvé qu’une telle activité peut nourrir les relations entres les personnes, favoriser le dépassement de soi, le soutien entre collègues, évacuer le stress, etc.

Pour ce faire, les municipalités participantes attendent une dizaine d’équipes. Pour s’inscrire, les entreprises peuvent se rapprocher de Karine Champagne à la mairie de Saint-Honoré-de-Shenley. Le coût est de 250 $ par équipe. Ces dernières doivent être composées d’au moins cinq joueurs et inclure des employés d’une même entreprise. Un minimum de trois personnes immigrantes est demandé et les autres participants peuvent être sélectionnés à l’externe.