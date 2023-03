Badminton : les Patriotes de Bélanger font le point sur la saison

Les équipes de badminton de la Polyvalente Bélanger ont terminé leur saison en remportant 2 des 3 bannières de saison accessibles.

Au terme de cette saison 2022-2023, ces équipes se sont distinguées parmi les huit écoles participantes. « La saison de badminton a été fructueuse pour les Patriotes de Bélanger », a commenté Stéphane Carrier, l’entraîneur de badminton.

En plus de rapporter deux bannières de saison, Jessica Boutin a reçu le fanion individuel pour avoir été la plus performante de sa catégorie. Sur 21 participants au championnat de double et de simple du 28 février et 21 mars, 9 joueurs ont été médaillés en or et 5 autres en argent.

Les 14 athlètes récompensés pourront représenter le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin lors du championnat régional le 15 avril prochain à Québec.