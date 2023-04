Le Cool FM rejoint la demi-finale face aux Pétroliers du Nord

Le Cool FM continuait son horaire chargé dans le cadre de la série de première ronde face aux Éperviers jeudi 30 et vendredi 31 mars.

Le Cool FM n'a pas fait durer le suspense plus longtemps que vendredi en enregistrant les 2 derniers gains et du même coup, envoie les Éperviers de Sorel en vacances après 5 matchs. Vendredi à Saint-Georges, devant 1 900 spectateurs, le Cool FM a offert la prestation de l'année et l'ambiance était survoltée.



Pour le premier match à l'extérieur, la première période reste tranquille à 0-0 pendant la majorité du temps jusqu'aux dernières 4 minutes qui voit 4 buts. Les Épervient se font prendre à oublier Maxime Lacroix dans l'enclave et celui-ci les fait payer avec un tir qui bat Graham du côté bloqueur. Deux minutes plus tard, l'avantage numérique du Cool FM fini enfin par débloquer. Francis Paré et Pierre-Luc Veillette s'échangent la rondelle en transversale et c'est Veillette qui met la touche finale afin de faire 2-0. La marque ne tient que 16 secondes alors que le Cool FM oublie Olivier Hinse qui complète la passe de Bilodeau pour réduire l'écart.



En seconde période, un seul but est marqué et il est du côté des Éperviers qui créent l'égalité. André bouvet-Morissette déborde la défensive de Saint-Georges et contourne Auger pour faire 2-2.



En troisième période, l'offensive s'active finalement. Tôt, dans la période, Francis Paré prend un tir du poignet qui semble toucher Mathieu Gagnon devant le filet des Éperviers. La rondelle échappe tout juste au gardien Graham pour redonner les devant au Cool FM. Les Éperviers continuent cependant leur bon travail en avantage numérique en inscrivant un filet sur leur seule occasion. Malgré un plongeon désespéré, Sébastien Auger ne parvient pas à bloquer le tir de Olivier Hinse qui marque son second du match. 42 secondes plus tard, un moment digne d'un film survient.

Après avoir été solidement frappé et retraité au vestiaire en deuxième période, Philippe Hudon revient dans le match de manière grandiose en inscrivant ce qui sera le but gagnant avec un autre de ses puissants tirs frappés. Graham n'a aucune chance et la rondelle passe à sa droite. Le Cool FM tient le coup et Francis Paré plante le dernier clou dans le cercueil avec un but dans un filet désert pour faire 5-3.



Les avantages numériques: St-Georges 1/2, Sorel-Tracy 1/1

Les tirs: St-Georges 36 (16-13-7), Sorel-Tracy 21 (7-5-9)

Les trois étoiles

1- Philippe Hudon STG (1b 1p)

2- Olivier Hinse SOR (2b 1p)

3- Francis Paré STG (1b 2p)



Vendredi 31 mars, la partie commence bien mal pour le Cool FM qui donne un but en désavantage numérique alors qu'Olivier Caouette coupe une passe et remet à Charles Tremblay qui complète. Avec 5:09 à jouer à la période, l'égalité est créée par le défenseur Mathieu Gagnon qui se porte à l'attaque et prend un tir du poignet qui passe à la gauche du gardien Gélinas. À 4 secondes de la fin de la période, Antoine Waked redonne les devants aux visiteurs en faisant rediriger un tir de la ligne bleue de Maxime Ouimet.



Le Cool FM parvient à créer l'égalité en deuxième période lorsque Hudon - Paré - Veillette attaque à trois. Les trois attaquant se passe la rondelle et c'est Veillette qui complète une magnifique séquence de jeu. 34 secondes plus tard, le Centre Sportif Lacroix-Dutil devient bruyant quand Maxime Chagnon lève une rondelle qui retombe dans le dos du gardien, puis dans le fond du filet pour donner les devants à son équipe enfin. Les Éperviers trouvent la manière de remettre les compteurs égaux.

C'est Jérémie Malouin qui pousse un retour de lancer d'Antoine Waked dans le filet d'Auger. L'avantage numérique du Cool FM revient sur la glace en fin de période et capitalise en inscrivant ce qui sera le but gagnant. Keven Cloutier flip la rondelle par-dessus un bâton de rondelle en entrée de zone et Anhony Verret s'empare du palet devant le gardien Gélinas qu'il bat d'un tir dans un petit espace entre le poteau et le gardien. C'est à ce moment 4-3 Saint-Georges.



La 3e période laisse place à du jeu inspiré. Le Cool FM est à 110 % coeur et intensité. Le capitaine du Cool FM, Keven Cloutier, donne l'exemple en réglant des vieux comptes en jetant les gants devant Maxime Ouimet qui reçoit de sévères coups. La foule en enthousiaste de voir son leader se lever, mais le party ne fait que commencer. Simon Demers, dans sa zone, aperçoit Yannick Tifu au loin et le lance en échappé avec une bombe. Tifu déculotte le gardien de Sorel et sème l'hystérie dans l'aréna. Les partisans sont en délire et se lèvent pour le #10. Sauf que la situation se gâte rapidement lorsque le Cool FM écope de 2 pénalités en 6 secondes et doit se défendre en 5 contre 3 pendant 1 minute 54 secondes.

L'unité de désavantage numérique crée un moment d'anthologie dont les fans se souviendront. Les joueurs sont dédiés à la tâche et les Caron, Lacroix et Demers entre autres bloquent des tirs pendant que Sébastien Auger garde le fort. Le Cool FM parvient à écouler l'ensemble des punitions sans broncher et les partisans se lèvent de nouveau. Yannick Tifu donne une autre bonne raison de célébrer en finissant le travail dans un filet désert pour faire 6-3. La foule chante le Olé Olé et a même fait la vague au Centre Sportif Lacroix-Dutil. Une atmosphère jamais vue depuis belle lurette !

En fin de match, certains joueurs de Sorel ont envie de s'énerver, mais les ardeurs sont calmées par Chagnon, Caron et Lacroix. Le Cool FM écoule les secondes et élimine finalement les Éperviers en 5 matchs extrêmement serrés.



Les avantages numériques: St-Georges 1/3, Sorel-Tracy 0/3

Les tirs: St-Georges 37 (12-14-11), Sorel-Tracy 36 (16-7-13)

Les trois étoiles

1- Yannick Tifu STG (2b 1p)

2- Philippe Hudon STG (2p)

3- Pierre-Luc Veillette STG (1b 1p)



Le Cool FM se retrouvera donc en demi-finale dès vendredi prochain alors que l'équipe sera du côté du Colisée de Laval afin d'y affronter les Pétroliers du Nord pour le match 1. L'action sera du côté de Saint-Georges samedi 8 avril pour le match 2.

Par Samuel Busque, capitaine des communications.