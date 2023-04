Les Condors prennent l’avance 2-1 dans la série face au Collège Français

Après avoir subi une défaite crève-cœur en prolongation dimanche dernier, les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches ont repris l’avance dans la série grâce aux 55 arrêts de William Gagné dans une victoire de 7 à 3.

La première période a été à l’avantage des locaux alors qu’ils ont lancé 25 fois en direction du gardien William Gagné, seul Olivier Jacques a pu le déjouer avec un tir précis.

Dès les cinq premières minutes de la 2e période, les Condors prennent l’avance dans le match avec deux buts rapides, soit le 5e de Philip-Olivier Rochette et le 4e de William Lepage. Moins de quatre minutes plus tard, Xavier Delage surprend Alexis Giroux avec un tir d’un angle restreint. Quelques minutes plus tard, cette fois-ci en avantage numérique, Dylan Champagne accepte la belle passe de Charles-Étienne Hébert pour pousser la rondelle dans une cage abandonnée. Avant la fin de la période, Charles-Étienne Hébert s’amène à deux contre et choisit de lancer du revers pour surprendre encore une fois Alexis Giroux. Le CF procède alors à un changement de gardien et c’est le jeune Mathis Lacroix-Goulet qui vient en relève. Après 40 minutes de jeu, c’est 5 à 1 en faveur des Condors et c’est le CF qui mène 40 à 19 au chapitre des tirs au but.

Dans le dernier engagement, on assiste à du jeu un peu plus robuste et les deux équipes s’échangent deux buts, dont un dans un filet désert pour les Condors. Avec 55 arrêts sur 58 tirs, William Gagné obtient sa 6e victoire des présentes séries.

Le 4e match de la série sera disputé ce jeudi dès 20h00 au Centre Sportif Lacroix-Dutil. Snack Attaque et PawPaw seront sur place pour offrir aux 500 premiers arrivants un sac-surprise.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.