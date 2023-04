Club Voltige: trois athlètes iront aux Championnat Québécois

Le Club Voltige de Saint-Georges a annoncé que trois de ses athlètes disputeront les Championnats Québécois 2023 le 21, 22 et 23 avril à Terrebonne.

Dans le cadre des Championnats Québécois 2023, la finale provinciale québécoise en gymnastique, le Club Voltige a réussi à qualifier trois athlètes. Du côté féminin, Laura Ménard en Niveau 7 (15 ans et plus) a réussi à se tailler une place. Du côté masculin, tous les deux en Niveau 3, Mateo Silva et Nicolas Fournier seront également présents à cette finale.

« Nous souhaitons la meilleure préparation à nos athlètes qui seront en action les 21, 22 ou 23 avril prochain à Terrebonne », a ajouté le communiqué du Club Voltige.