Les Condors prennent le large face à Longueuil

Les Condors ont remporté leur troisième match en quatre rencontres contre le Collège Français de Longueuil, ce jeudi soir, dans une ambiance électrique. Une seule victoire suffit désormais aux Beaucerons pour accéder à la finale.

C’est devant une foule record de 1 550 spectateurs que les Condors ont disputé la victoire au Collège Français de Longueuil. Grâce à 6 buts sans réplique, les Condors ont remporté le match 6 à 2.

Un peu comme les trois matchs précédents, le CF a bombardé le gardien des Condors, William Gagné qui a été intraitable avec 17 arrêts sur 18 tirs seulement en 1re période. Il a fallu un tir dévié par Brandon Boudreau pour tromper la vigilance du numéro 33. Les Condors ont dû redoubler d’ardeur pour écouler deux punitions.

Dès le début de la deuxième période, Olivier Denis s’était fait oublier dans l’enclave et a déjoué le gardien des Condors avec un tir vif, c’était alors 2-0 pour les visiteurs. Quelques minutes plus tard, alors que les Condors profitaient d’un avantage numérique, Charles-Étienne Hébert a réussi à déjouer le gardien Mathis Lacroix-Goulet avec un tir du revers. Il n’en fallait pas plus pour que la foule électrique du Centre Sportif Lacroix-Dutil « explose » avec le « GreenMan », les affiches, les chants et nous avons même eu droit à la vague!

Les joueurs des Condors ont absorbé cette énergie et l’ont bien dépensée sur la patinoire. Le vétéran Mathieu Thibault a survolé la zone neutre avant de pénétrer en zone adverse et de remettre à la pointe à Maxime Poirier qui n’a pas hésité avec un tir sur réception qui a trompé la vigilance du gardien longueuillois. C’était alors 2 à 2 après 40 minutes de jeu et le CF avait l’avance au niveau des tirs au but avec 29 contre 22.

Il aura fallu attendre jusqu’au milieu de la période avant de voir Jean-Raphaël Roy donner l’avance aux Condors avec un puissant tir sur réception après avoir reçu une belle passe du vétéran Mathieu Thibault. Le toit du Centre Sportif Lacroix-Dutil semblait avoir levé avec l’électricité de la foule. Philip-Olivier Rochette avec une pièce de jeu magistrale a porté la marque à 4-2 avec son 6e des séries, lui qui a marqué au moins un but à ses cinq derniers matchs.

Alors que le CF attaquait à 6 contre 5, Thomas Simard a intercepté la rondelle avant de lancer une passe de touché complété par William Lepage dans une cage déserte, un jeu de « 90 verges » bon pour son 5e des présentes séries éliminatoires. Avant la fin de la période, les jeunes Jérémy Roy et Nathan Plamondon ont uni leurs efforts pour donner la chance à Alexis Gagné d’inscrire son 1er but des séries.

William Gagné obtient une 7e victoire grâce à 33 arrêts sur 35 tirs. Les Condors auront la chance d’éliminer le Collège Français ce samedi 8 avril dès 14 h au Colisée Jean-Béliveau, eux qui n’ont pas subi l’élimination depuis avril 2019.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.