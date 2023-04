Le Cool FM prend les commandes de la série face aux Pétroliers du Nord

Le Cool FM entamait une série demi-finale qui s'annonce ardu vendredi dernier face aux champions de la saison régulière, les Pétroliers du Nord. Dans les deux matchs, les foules ont été présentes et bruyantes avec des assistances de 2 117 et 2 241 personnes.

Dans le premier match, les Pétroliers ont pris les devants, mais le Cool FM a effectué une remontée spectaculaire en 3e période pour se sauver avec un gain de 5-3. Le lendemain à Saint-Georges, ce fut un match à sens unique avec beaucoup de bisbille pour un second gain, cette fois de 9-2.



Match 1: vendredi à Laval

Le premier filet de la série provient du bâton de Nicolas Poulin qui donne les devants à Laval avec un tir très précis du revers dans le haut du filet. Le but n'est pas fini d'annoncer que le Cool FM crée l'égalité grâce à une belle entrée de zone et un tir du poignet vif par Keven Cloutier. Après la pause publicitaire, les gants tombent entre Dave Hamel et Derek Parker qui se livrent un bon combat. Les Pétroliers prennent ensuite les commandes du match avec deux buts rapides. Jordan Boucher-Gould bat d'abord Auger avec un tir dans le coin supérieur du filet, puis Nathan Larose, en avantage numérique, est oublié dans l'enclave et ne manque pas sa chance également pour faire 3-1 après 20 minutes.



La seconde période est 100% à l'avantage du Cool FM. Les visiteurs bourdonnent en zone offensive, mais rien n'y fait. Le gardien Ouellette garde le fort et les défenseurs de Laval coupent les lignes de passes.



En troisième période, la loi de la moyenne est respectée. À force de lancer, le Cool FM parvient à trouver le fond du filet. Mathieu Gagnon voit un beau corridor s'ouvrir devant lui en zone de Laval et prend un tir entre les jambières du gardien Ouellette qui bloque que partiellement la rondelle avant de voir celle-ci finir dans le but. Ce but revigore les espoirs des Beaucerons et l'équipe attaque le filet local. Le Cool FM lance sur le gardien des Pétroliers, celui-ci fait l'arrêt, mais la rondelle retombe sur le bâton de Maxime Lacroix qui lobe facilement par-dessus la jambière de l'homme masqué pour remettre les comptes égaux à 3-3. La partie est sur la ligne et les deux équipes attaquent chacun leur tour jusqu'à ce que Jean-Michel D'Aoust, d'un geste de frustration, darde Bruno-Carl Denis et écope d'un 4 minutes de pénalité. Malgré tout, les Pétroliers en profitent pour couper une passe et s'amener en échappé. Sébastien Auger se lève dans un moment crucial et prive le joueur adverse d'un but. Peu de temps après cet arrêt, les efforts des visiteurs sont récompensés. Anthony Verret prend un tir auquel le gardien ne s'attendait pas et le bat dans le haut du filet afin de donner les devants au Cool FM pour la première fois avec 3:04 à jouer. Les Pétroliers enlèvent leur gardien et sorte leur grosse offensive, mais le Cool FM parvient à récupérer une rondelle perdue et la remettre jusqu'à Francis Paré qui complète dans la cage déserte. En fin de match, Hamel et Parker se livrent un second combat plutôt court. Le Cool FM réussit la première mission et inscrit un gain de 5-3 à l'étranger pour mener la série 1-0.



Les avantages numériques: Saint-Georges 1/6, Laval 1/2

Les tirs: Saint-Georges 38 (11-16-11), Laval (11-4-11)

Les trois étoiles

1- Maxime Lacroix STG (1b 2p)

2- Yannick Tifu STG (2p)

3- Maxime Macenauer LAV (2p)



Match 2: samedi à Saint-Georges

Le Cool FM commence la rencontre en lions quand les canons du trio Paré - Veillette - Hudon se réveillent. Tôt dans le match, Francis Paré est bien placé à l'embouchure du but et redirige la passe de Philippe Hudon pour ouvrir la marque. L'avantage numérique de Saint-Georges capitalise également en première période. Hudon, bien posté au haut de l'enclave prend un tir puissant qui est redirigé par Michael Rhéaume pour doublé l'avance de Saint-Georges. Dave Hamel et Derek Parker se livrent ensuite leur 3e duel de la série, cette fois remporté par l'homme du Cool FM. Paré et Hudon continuent d'étourdir la défensive lavaloise, mais cette fois c'est Hudon qui va compléter la séquence avec le 3e but du Cool FM. Le Cool FM bénéficie d'une autre supériorité numérique en fin de période et capitalise de nouveau. Mathieu Gagnon reçoit la passe de Philippe Hudon et lance sur réception. La rondelle trouvera son chemin jusque dans le fond du filet pour faire 4-0 et chasser Martin Ouellette de la partie au profit de Carmine-Anthony Pagliarulo.



Malgré un nouveau gardien, la défensive des Pétroliers reste généreuse et laisse Keven Cloutier s'amener en presque échappé. Cloutier loge la rondelle dans le haut du filet visiteur pour faire 5-0. Le Cool FM profite encore une fois de l'indiscipline de Laval et marque deux fois pendant un 5 contre 3. Yannick Tifu est posté à la gauche du gardien Pagliarulo et reçoit la savante passe de Francis Paré en transversal. Tifu complète pour inscrire son 5e des séries. Un autre qui fait plutôt bien dernièrement, Anthony Verret, s'invite au festival offensif en maniant la rondelle en zone offensive de Laval pour finalement laisser partir un laser dans le haut du but et faire 7-0. Hamel et Parker se livrent un 2e combat lors de ce match, un autre duel avec plusieurs coups de part et d'autre. En fin d'engagement, les pétroliers sont en avantage numérique, mais c'est le Cool FM qui en profite. Anthony Verret met de la pression sur le gardien des Pétroliers qui gaffe avec la rondelle. Verret remet devant à Maxime Lacroix qui complète dans une cage déserte. Dans les dernières secondes, William Breton et Jean-Philip Chabot s'affrontent dans un combat tout à l'avantage du guerrier beauceron.



Les Pétroliers donnent signe de vie en troisième période. Loic Léveillé parvient à battre Raphaël Girard, venu en relève à Sébastien Auger afin de reposer ce dernier, d'un tir bas de la ligne bleue. Le Cool FM inscrit un neuvième filet peu de temps par après alors que Maxime Lacroix touche le tir de Allan Caron avec son patin, mais sans mouvement volontaire après reprise vidéo, et bat le gardien pour une deuxième fois de la soirée. Le temps s'écoule jusqu'aux dernières minutes, mais les esprits s'échauffent avant la fin du match. Tout d'abord, Bruno-Carl Denis renverse Jean-Michel Daoust dans un court combat dans le feu de l'action. Puis Jonathan Narbonne prend un lancer vers le banc du Cool FM, un geste qui ne passe pas pour le capitaine Keven Cloutier qui jette les gants devant le défenseur de Laval et l'envoi au sol en un coup. Après un autre but de Léveillé dans une cause déjà perdue, Marc-Éric Bourque et Joël Caron laissent tomber les gants dans un court combat derrière le filet. Au final de tout ça, le Cool FM l'emporte 9-2 et les 2241 fans présents sont en délire !



Les avantages numériques: Saint-Georges 4/6, Laval 0/2

Les tirs: Saint-Georges 43 (14-18-11), Laval 43 (16-10-17)

Les trois étoiles

1- Philippe Hudon STG (1b 4p)

2- Francis Paré STG (1b 2p)

3- Mathieu Gagnon STG (1b 2p)



Le Cool FM mène la série demi-finale 2-0.

Le prochain match de la série sera vendredi 14 avril 20h à Laval, puis le samedi 15 avril 19 h 30 à Saint-Georges.

Par Samuel Busque, Gouverneur des communications.