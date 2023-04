Le Tournoi de hockey féminin revient du 21 au 23 avril

Le Tournoi de hockey féminin (THF) de Saint-Georges fait son retour du 21 au 23 avril pour sa 10e édition. Près de 48 équipes sont attendues, au Centre sportif Lacroix-Dutil et à l'aréna de Saint-Prosper.

Présentée par Aspec et Pièces d'auto Fernand Bégin, la nouvelle édition anniversaire du THF, attirera encore plus de joueuses cette année. « Plus de 575 hockeyeuses convergeront vers Saint-Georges et Saint-Prosper dans le cadre du plus important tournoi de hockey féminin au Québec et au Canada », a déclaré Diane Bélanger, responsable des inscriptions et de la logistique du tournoi.

Plusieurs joueuses connues seront présentes

Les joueuses seront réparties en plusieurs catégories, A, B, C, D et E et 7 500 $ seront remis en bourses dans ces catégories. « Dans la catégorie A, une classe ouverte, on comptera 5 équipes dans lesquelles on retrouvera des hockeyeuses collégiales, universitaires et des anciennes joueuses des Canadiennes de Montréal », a détaillé Diane Bélanger. Des joueuses connues seront aussi présentes avec Emmy Fecteau, Rosalie Begin-Cyr, Marika Labrecque ou encore Audrey-Ann Rodrigue.

Dans les autres catégories, sept équipes seront dans la classe B, 14 dans la classe C et D ainsi que huit équipes dans la classe E. Chaque club jouera un minimum de trois rencontres d'une durée de 50 minutes.

Au total, ce sont près de 89 parties qui seront disputées lors de ce tournoi. Les glaces du Centre Sportif Lacroix-Dutil et du Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper accueilleront les parties. Les entrées seront gratuites.

Un tournoi essentiel au développement du hockey féminin

Le Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges est un événement majeur pour le développement du hockey féminin. Les années 2022 et 2023 auront permis au THF d'atteindre cet objectif en présentant un match universitaire en novembre dernier ainsi qu'avec l'arrivée du programme de développement pour les jeunes filles de 4 à 11 ans.

Karyne Quirion, entraîneure de ce programme, travaille également à la création d'une équipe complètement féminine de M9 et/ou M11 qui pourrait évoluer dans le hockey mineur dès septembre 2023. « Le THF Saint-Georges travaille actuellement en collaboration avec la Polyvalente Saint-Georges et la Commission Scolaire Beauce-Etchemin, sur un projet de sport étude entièrement féminin, qui devrait voir le jour en septembre 2024 », a annoncé Diane Bélanger. Une belle démonstration du développement du hockey féminin en Beauce.

Une bière inédite pour fêter les 10 ans

Une mise au jeu protocolaire sera organisée le samedi 22 avril à 11 h 30, au Centre Sportif Lacroix-Dutil, afin de célébrer les 10 ans du tournoi. Les organisateurs ont également présenté une bière spécialement brassée par Frampton Brasse, pour l'événement: l'Après Match. L'achat de cette dernière sera un soutien majeur pour le tournoi et sera disponible dès la semaine prochaine.