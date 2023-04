La 2e édition de Courir Saint-Gédéon se tiendra le 20 mai

La municipalité de Saint-Gédéon-de-Beauce invite sa population à la 2e édition de Courir Saint-Gédéon, le samedi 20 mai prochain. Un événement qui vient s'ajouter à la journée familiale.

Pour la Ville de Saint-Gédéon-de-Beauce, le but de cette activité est d'impliquer les citoyens au développement des saines habitudes de vie. Les participants auront le choix entre plusieurs parcours de toute catégorie. Le 2 km qui partira dès 11 h, le 5 km dès 9 h 30 et pour les plus courageux, le 10 km qui débutera à 10 h.

Afin de garder en mémoire les efforts de chacun, la Municipalité a annoncé la venue de photographes et de caméramans. Chaque participant pourra également profiter d'une médaille de participation, ainsi que des collations et breuvages en fin de course. Les trois premiers hommes et les trois premières femmes auront droit à un trophée.

Le coût d'inscriptions inclut une entrée à la journée familiale organisée le même jour ainsi qu'un chandail. Les inscriptions peuvent se faire jusqu'au 20 avril et la récupération des dossards se fera le matin même, à partir de 8 h 15 au 120, 1re Avenue Sud à Saint-Gédéon-de-Beauce.

Pour toute information, il est possible de se rapprocher de Tony Bolduc, sur la page Facebook de Courir Saint-Gédéon.