Les Canadiennes se qualifient pour la demi-finale

Les Canadiennes se sont qualifiées pour la demi-finale du Championnat du monde féminin de hockey sur glace 2023.

En effet, hier soir elles ont remporté leur dernier match des qualifications face à la Suède, par la marque de 3 à 2, en prolongation.

Blayre Turnbull a ouvert le score en l'honneur du Canada à 8:20 en première période, avec l'aide de Renata Fas.

En deuxième période, Sarah Nurse inscrit le deuxième point canadien, avec l'aide de Erin Ambrose et Brianne Jenner. La Suède marque son premier point quelques minutes plus tard en avantage numérique.

Les Suédoises lancent à nouveau la rondelle dans le filet canadien en troisième période et égalisent.

C'est donc en prolongation que le but de la victoire a été marqué, et ce, par Sarah Nurse, avec l'aide de Sarah Fillier et Jocelyne Larocque.

Sans aucune défaite, elles ont battu la Suisse (4-0), la Tchéquie (5-1), le Japon (5-0), les États-Unis (4-3) et la Suède (3-2).

Le Championnat se tient jusqu'au dimanche 16 avril à Brampton, en Ontario. L'équipe de Marie-Philip Poulin sera de nouveau sur la glace ce samedi pour la demi-finale.