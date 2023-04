Les Condors affronteront Terrebonne en finale

Après avoir vu le Collège français remporter les deux derniers matchs et forcer la présentation d’un septième match, les Condors ne voulaient pas revivre les mauvais souvenirs de la finale de 2022. Ils se sont donc sauvés avec une victoire de 3 à 1 grâce au 1er des séries de Mathieu Martel.

Ainsi, la série finale de la LHJAAAQ débute dès ce soir à Terrebonne.

Retour sur le septième match

La première période s’est déroulée à vive allure et encore une fois, c’est le Collège français qui a dominé au chapitre des tirs au but avec 14 contre 7. Vers la fin de l’engagement, le vétéran défenseur Olivier Jacques, s’est vu décerner une pénalité majeure pour avoir porté son bâton au visage d’Alexandre Lamarre.

Après avoir joué à 4 contre 4, les Condors profitent de 3 minutes d’avantage numérique en début de deuxième et William Lepage redirige le tir-passe effectué par Nathan Plamondon pour ouvrir le pointage. Le reste de la période donne droit à du jeu très rapide et intense, les 700 spectateurs sont sur le bout de leurs chaises. Les deux équipes s’échangent 11 tirs au but, mais les gardiens Mathis Lacroix-Goulet et William Gagné sont intraitables devant leurs filets.

Les Condors réussissent à écouler deux désavantages numériques en début de 3e et ne peuvent capitaliser sur l’avantage numérique qu’ils reçoivent. Xavier Labbé croit bien avoir augmenté l’avance à 2-0, mais après un long conciliabule les arbitres jugent qu’il y avait eu hors-jeu sur la séquence et annulent le but. Il ne reste que 3 minutes et 50 secondes lorsque le CF se fait offrir un autre avantage numérique. Seulement 29 secondes plus tard, Owen Stammer avec son 8e des séries fait exploser le toit du Colisée Jean-Béliveau. Ce but redonne de l’énergie au CF et avec 2 minutes à faire, le vétéran défenseur Justin Deblois bloque un tir de l’enclave pour éviter un but. Quelques secondes plus tard, l’intensité de Charles-Étienne Hébert provoque une pénalité et Mathieu Martel ne met pas de temps pour faire sentir son retour au jeu avec un puissant tir précis qui déjoue la vigilance du gardien et donne une avance d’un but à son équipe avec 1 minute à faire.

Avec une vingtaine de secondes et 6 attaquants, Owen Stammer passe bien près de pousser tout le monde en prolongation avec un tir sur réception, mais le gardien des Condors William Gagné fait dévier le tir. Mathieu Thibault récupère le disque et le pousse en zone neutre pour William Lepage qui n’a qu’à lancer dans un filet désert pour assurer la victoire de son équipe et la faire passer en finale de la coupe Napa pour une 2e année consécutive.

Les deux premiers matchs de la série finale seront présentés à Terrebonne le vendredi 14 avril et le dimanche 16 avril avant de se transporter à Saint-Georges pour les matchs #3 et #4, soit le mardi 18 avril et le jeudi 20 avril à 20h00.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.