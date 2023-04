Championnat du monde: les Canadiennes en finale contre les États-Unis

Pour cette demi-finale, les Canadiennes rencontraient l'équipe de la Suisse. La capitaine Marie-Philip Poulin et ses coéquipières l'ont emporté 5 à 1, ce samedi soir et rejoignent les Etats-Unis en finale.

Lors de la première période, c'est la Capitaine, Marie-Philip Poulin qui tente sa chance la première sans succès face à une gardienne suisse vigilante. Sans être inquiétées par les Suisses, les Canadiennes rentrent au vestiaire avec une large avance aux tirs, mais sans trouver la faille en première.

En seconde, les Canadiennes sont en avantage numérique pour 5 minutes, et malgré les attaques sur la cage suisse, mais sans réussite. Il faudra attendre 30 minutes pour voir enfin Fillier mettre son premier filet. Les tirs sont largement en faveur des rouge et blanche avec 22 à 4. Une ouverture de score qui emballe le match, avec un second but de Fillier sur une superbe passe de Spooner. 2 à 0.

Au retour, les Canadiennes continuent leur domination, et inscrivent rapidement un troisième but avec celui de Jamie Lee Rattray. 3 à 0 sur le 29e tir de la partie. Fillier viendra mettre son troisième but du jour pour porter le score à 4-0. Les Suisses profitent d'un avantage numérique pour marquer ce qui sera leur seul but de la partie. Johnston vient conclure les débats en fin de troisième période. Score final 5 à 1.

Les Canadiennes auront rendez-vous avec leur rival et voisin, les États-Unis, ce dimanche 16 avril à 19 h pour, peut-être, remporter leur troisième titre mondial.